Cristián de la Fuente hizo bolsa a los matinales: “Sin el sono, no son nada”

Cristián de la Fuente realizó una dura crítica a los periodistas de matinales durante su en Radio Agricultura, ‘Ellos’. El actor comparó la situación de los comunicadores en Chile con la de México, asegurando que muchos de ellos dependen de un “sono” para llevar a cabo sus entrevistas.

Crítica a la falta de preparación en televisión

Durante la transmisión, De la Fuente se refirió a la controversia entre Natalia Valdebenito y José Miguel Villouta, un tema que llegó a sus oídos a través del audífono que utilizan las figuras en pantalla.

“Les voy a mostrar algo muy común en México, que es ir hablando con la muela. Los actores hablan con un sono. Entonces no se nota que me están soplando” .

De la Fuente no se detuvo en la crítica. Expresó que los televidentes muchas veces alaban a ciertos comunicadores, pero esto no es del todo justificado. “A la gente le acabo de mostrar, no les voy a decir nombres, pero hay gente que trabaja en televisión, que ustedes algunos los ven en los matinales, y ustedes dicen ‘qué inteligente esa persona’”, señaló.

Los peligros del uso excesivo del “sono”

El actor continuó su descargo al decir que muchos de los comunicadores de matinales no tienen la habilidad para formular preguntas sin el apoyo de este dispositivo. “No es inteligente, tienen un periodista en la orejita y van haciendo preguntas. Y si le sacas eso de la orejita, no son capaces de hilvanar ninguna pregunta”, afirmó De la Fuente.