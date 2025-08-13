“Di tu verdad” y “No estás sola”: el mensaje de Leo Méndez a Steffi en medio de batalla legal con el padre de su hijo

Steffi Méndez, la influencer radicada en Suecia, sorprendió a sus seguidores este lunes al publicar un extenso mensaje en redes sociales, donde abordó por primera vez el conflicto judicial que mantiene con su expareja, el músico Dante Lindhe, padre de su hijo.

En su declaración, Steffi afirmó que ha enfrentado una serie de acusaciones que afectaron tanto su vida personal como su imagen pública. “En los últimos meses, se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado”, comenzó señalando.

Aunque evitó entregar detalles específicos, la hija de DJ Méndez subrayó que necesitaba dejar su postura clara: “No entraré en detalles ni señalaré a nadie, pero necesito decir mi verdad”.

En su relato, la influencer reveló aspectos de su relación con Lindhe, a la que describió como dañina. “He dejado una relación que fue dañina para mí, tanto como persona como madre. He sido cuestionada, menospreciada y limitada de maneras que muchos nunca llegan a ver”, expresó.

Aseguró además que fue víctima de acusaciones graves, incluyendo ser considerada “un peligro” para su hijo. Según contó, se presentó esta situación ante los servicios sociales de Suecia, pero “(el caso) fue cerrado de inmediato por falta de fundamento”.

En esa misma línea Steffi enfatizó: “No soy la persona que algunos intentan retratar. No estoy ‘psicótica’, no soy ‘maltratadora de niños’, ‘celosa’, ‘loca’ ni ‘poco confiable’. Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra”.

Tras su publicación, su hermano, Leo Méndez usó su cuenta de Instagram para enviarle un potente mensaje de respaldo. “¡Di tu verdad, hermana! Hay muchos desde afuera y desde dentro de tu círculo que son testigos de mucho, especialmente yo”, escribió.

Finalmente, le transmitió un mensaje de esperanza frente al proceso judicial: “El tiempo y el sistema judicial sueco te darán la justicia que mereces, tanto como mujer y madre. No estás sola”.