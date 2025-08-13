“Es una persona increíble... El alma de la casa”: Juanes honra a su madre con tiernas palabras

En el reciente capítulo del pódcast de la periodista Javiera Quiroga, llamado Más Que Titulares, tuvo un excelente invitado de corte internacional: el cantante y compositor colombiano Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes.

PUBLICIDAD

Junto a la comunicadora, hablaron de la infancia del artista en su tierra, Medellín, sobre las distintas tragedias familiares que marcaron un antes y un después en su vida, acerca del colapso emocional durante el punto más álgido de su trayectoria, además de profundizar respecto al alcohol que fue su modo de escape y búsqueda de balance.

Y luego de abordar los fallecimientos de cercanos al cantante, Javiera le preguntó a Juanes sobre Alicia, su mamá. En esta línea, comentó que “mi madre es una mujer silenciosa, no muy habladora, en general. Pero cada que hablaba, siempre tenía humor, tiraba el comentario chévere, divertido, muy clara”.

“Yo creo que lo que más extraño de ella en este momento son sus consejos: poder sentarme con ella, preguntarle ‘madre, ¿qué opinas de esto?’. Yo hablo con ella obviamente, está consciente, pero no es lo mismo. No es esa persona que me puede decir esto o aquello de la vida”, siguió el exitoso artista.

“Hablo con ella todos los días; voy a ir la otra semana (a verla): siempre estoy lo que más pueda cerca de ella, sobre todo en los últimos años... He ido mucho más a mi casa, porque ella estuvo a punto de fallecer como hace dos años, logró salir del hospital... ha tenido como recaídas, pero ahí está”

“Una dedicación y un amor incondicional”

“Es una persona increíble. Es el alma de la casa. Ha sido una mujer que se dedicó la vida entera a criarnos... una dedicación y un amor incondicional que solamente uno entiende cuando tiene hijos”, dijo.

“Me lo ha dicho mucho: ‘yo te adoro, hijo’. Siempre me lo dice, y eso para mí es muy importante”, cerró así el bloque.