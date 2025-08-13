“Fracasada y triste”: Daniela Aránguiz no se guardó nada para responder a dichos de periodista María Paz Arancibia

Daniela Aránguiz no se guardó nada para contestar con todo a la periodista María Paz Arancibia, quien lanzó una bomba hace unos días en el podcast “Juzgamos y nos funamos”, al asegurar que renunció al programa “Sígueme” por la mala onda general y en particular por la de la propia Aránguiz.

“Fue una cosa súper transversal (de maltrato). La hostilidad de la conductora del programa (Julia Vial) me parecía muy absurda (...) Después entendí que se movían así, en rebaño, todos para un lado y para el otro, y pendientes del ánimo con el que podía llegar la señorita Daniela”, aseguró entre otras cosas María Paz Arancibia en ese momento en la conversación con el conductor del podcast, Danilo21.

Daniela Aránguiz arremetió con todo

En ese contexto y tomando unos minutos que se dieron en la edición de este martes 12 de agosto en el programa Sígueme, Daniela Aránguiz se puso de pie para lanzarse con todo contra su excompañera.

“No tiene santos en la corte, no tiene peso en televisión, es una periodista fracasada y triste. Porque a ella no le gusta hacer farándula. Estoy hablando de esa niñita que se muestra en pelota en las redes sociales (...) Por algo le fue mal, si le fuera bien como periodista, no se andaría sacando esas fotos”, dijo Aránguiz de entrada, aludiendo a las fotografías con poca ropa que se toma Arancibia en una plataforma de contenido para adultos.

Luego, arremetió asegurando que “esta niñita nos peló a todos, porque no solo me peló a mí. Peló a la Camila (Campos), a la Julia (Vial), a la Carla (Ballero), a todos nos peló. Pero todo el mundo como que finge demencia, como que nadie habló de ustedes y no se quieren defender".

En ese momento, Julia Vial interrumpió brevemente diciendo; “¿De mí qué habló? ¿que soy pesada? Qué me voy a defender, qué le voy a decir, si soy pesada".

En tanto, Daniela Aránguiz continuó señalando que “ella no se fue por mí. Porque ella dijo que se había ido por mí y ella no se fue por mí. Y todos en este canal saben que cuando llegó Catalina (Pulido) a este programa, la tratamos muy bien y le dimos una bienvenida muy cariñosa, porque todos trabajamos antes con ella y la conocíamos hace mucho tiempo, entonces la hicimos sentir súper bien y a ella le dio una pataleta de cabra chica y dijo que no iba a aguantar que a la Catalina le hicieran más show que a ella que llevaba más tiempo aquí”.

Además, añadió sin filtro que “también dijo que su mamá tenía mucho miedo de que ella trabajara conmigo. Como si yo estuviera, no sé, en el cartel de Medellín o fuera una sicaria, o alguna cosa, no entiendo por qué el miedo. Porque más miedo a mí como mamá me daría que mi hija venda fotos a quizás qué individuo, que se las compra para quizás qué situación. Eso sí me daría miedo", cerró diciendo Daniela Aránguiz en su momento de sinceridad.