“Lo sacaron del banano...”: Raquel Argandoña contó con lujo de detalles el robo de su reloj Rolex en aeropuerto de Panamá

Este fin de semana se filtró un video de Raquel Argandoña, quien vivió minutos de angustia después que le robaron su reloj Rolex y se percató mientras estaba abordo de un avión en un viaje para su programa de “Tal Cual”. Por lo cual, la animadora terminó bajándose para recuperar dijo objeto avaluado en $20 millones de pesos.

Una vez en Chile y devuelta al espacio de TV+ la animadora entró en lujo de detalles sobre este episodio de robo que vivió en su viaje desde Aruba. Ella partió diciendo que el reloj Rolex se lo compró en Dubai cuando cumplió 60 años de edad.

“Nos subimos al avión porque teníamos que hacer escala desde Aruba a Panamá, de Panamá a Santiago de Chile. Llegamos a Panamá y nosotros vimos que teníamos muy poco tiempo para hacer la conexión”, explicó.

Ella dijo que desde el terminal 1 al 2, donde tenían que abordar el otro avión en 15 minutos, caminaron un largo tramo. Antes de llegar a la puerta, había un control en donde pasaron los bolsos. De igual forma, le pidieron que se sacara su Rolex, el cual dejó en una cartera de mano.

Sus pertenencias pasaron el detector, pero cuando ella cruzó el detector de metales, sonó la chicarra. Raquel fue revisada exhaustivamente con movimientos que nunca le habían hecho.

“Nosotros estábamos muy nerviosos porque no queríamos que se nos fuera el vuelo. Pasé tres veces por la cuestión, seguía sonando y seguía sonando. Me tocaba entera, listo pasó. José pasó al tiro, tomamos nuestras cosas y me dice que corramos porque se nos va el vuelo”, relató.

Llegaron al avión, se sentaron y cuando quería ver la hora, Raquel se acordó que su reloj estaba en su bolso. “Veo la billetera, veo el dinero y el reloj no estaba. Empiezo a abrir los cierres y el reloj no estaba. Le dije: ‘José me robaron el Rolex’ (...) Di vuelta todo, no había nada, me paro y le dije a la auxiliar ‘me robaron el reloj en la aduana’”, contó.

Le dieron dos opciones a Argandoña: hacer la denuncia en Chile o bajarse del avión y pagar una multa, ella optó por lo último y uno de los productores del programa se quedó con Raquel.

La exigencia de Raquel Argandoña

Ellos volvieron al lugar donde la registraron, pero ya no estaba el personal. Raquel Argandoña vio a un funcionario, le explicó la situación y le dijo que necesitaba ver las cámaras.

“Lo sacaron del banano en ese momento que me tiró tres veces (la alarma del detector de metales) que palma para arriba y palma para abajo. No había nadie antes porque estaban todos en el vuelo, éramos los últimos (...) Nunca me habían revisado tanto”, detalló la “Quintrala”.

“Llegamos con Pablo Galleguillo y dijimos ‘necesitamos que nos muestren las imágenes cuando a mí me revisan en este control de metales’”, contó la animadora, quien recibió la instrucción de hacer la denuncia en el tercer piso.

“‘No’, le dijimos, ‘nosotros somos de la televisión chilena y exigimos que nos muestren las imágenes’ (...) Cuando yo le digo al señor que ‘hemos visto muchos reportajes... no son ustedes, pero el personal roba’”.

El caballero en respuesta le pidió que nuevamente dejaran sus pertenencias en una bandeja, fueron al sector de inspección de equipaje e hizo funcionar la máquina. Muchas bandejas pasaron cuando finalmente el funcionario “encontró” el reloj en una de las pertenencias de Raquel.

“No le alegué nada, ni le dije que ustedes son.... Me tiritaba todo, pero nunca lloré nada y estaba exigiendo. Yo creo que nos ayudó mucho decir que éramos de la televisión chilena y exigir las cámaras. Nunca nos mostraron las imágenes porque ahí debe haber estado todo lo que hicieron (...) Yo estaba segurísima que el Rolex no estaba en la cartera, yo revisé todo en el avión”, continuó.

Una vez que recuperaron el reloj, se consiguieron asientos en el tercer vuelo después de la salida del avión original, y mientras esperaban fueron a celebrar al mejor restaurante del aeropuerto.