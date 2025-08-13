“Me gritaba desde la otra habitación...”: Botota Fox recordó feroz pelea con Daniela Aránguiz en “Tierra Brava”

Un fuerte encontrón tuvieron Botota Fox y Daniela Aránguiz durante uno de los capítulos del reality “Tierra Brava”. La panelista de farándula le recriminó a la transformista por haberle sacado en cara las infidelidades que sufrió de parte de Jorge Valdivia.

Este conflicto escaló, y ambas se gritaban desde los extremos de la casa, siendo la comediante la que más toreaba. Botota le decía que no sabía ser televisiva, mientras que Daniela le recriminaba que ella ganaba más y le advertía que podía destruirla en segundos.

La casa se puso del lado de Daniela Aránguiz, quien era contenida por sus compañeros. Todo esto mientras la comediante se reía desde el otro lado de la casona, y Pamela Díaz intentaba frenarla.

Su conflicto con Daniela Aránguiz

En el podcast “Todo se sabe”, Stephanie Fox estaba de invitada y entregó detalles que no se vieron dentro de la edición del capítulo, lo que deja en evidencia una pelea de un calibre mucho más grueso.

Esto salió a colación después de que Botota reconociera que puede ser muy hiriente mientras pelea. “A la Aránguiz una vez cuando nos agarramos en el reality. No recuerdo si habrá salido esta pelea”, relató.

La “Cara de cuica” aseguró que le creía a Luis Mateucci, a lo que Fox respondió “a ti te cagaron 20 años y tú le vienes a creerle a un hombre, por favor Daniela Aránguiz”.

Al continuar su relato, la comediante recordó: “me miró y dijo ‘no te voy a permitir que vengas a decir esa huea’. Me gritaba desde la otra habitación ‘¡Travesti asqueroso!’. Yo al otro lado, le decía “¡Dale!’“.

El origen de este conflicto fue netamente su pareja de ese momento, por lo mismo le extrañaba el presente de los amantes quienes están a punto de verse en tribunales. “Ella defendía a Mateucci, entonces ahora me parece muy raro esto de las demandas”, expresó.

“Daniela no tiene que bajarle el nivel a Mateucci, quien también la ha ayudado a mantenerse. Entre los dos se tiran dardos y están sonando en redes sociales, pero uno está más cagado que otro porque la mujer es la que está tirando toda la mierda”.

“Cuando pasó lo de ‘Hay que decirlo’, hablé con Mateucci y él se sentía muy afectado porque dijo que podía aceptar cualquier cosa, menos que le nombren a su familia y a su papá”, cerró Botota Fox.