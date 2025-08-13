“Mentirosa, patética, decrépita”: María Paz Arancibia una vez más disparó como ametralladora contra Daniela Aránguiz

Luego de que la periodista María Paz Arancibia estuviera en el pódcast Juzgamos Y Nos Funamos del influencer Danilo 21, sus palabras han dado que hablar, tras sacar a colación al panel de Sígueme, específicamente a Daniela Aránguiz, sobre momentos vividos en su breve paso por el programa.

Hoy, en Zona de Estrellas, fue invitada María Paz, un día después de que los dichos de la comunicadora fueras respondidos en el espacio de TV+, siendo Daniela Aránguiz la principal panelista que no quiso quedarse callada.

En ese sentido, antes de la réplica de Arancibia, en el programa farandulero de Zona Latina mostraron estos dichos de Aránguiz.

“La señorita María Paz Arancibia, que es nuestra excompañera... ustedes se deben acordar de ella porque salió en la portada de un diario diciendo que abandonaba todos sus años de sacrificio en la universidad y de su carrera de periodista seria por vender su cuerpo en fotografías desnudas”, fueron las primeras palabras de Daniela.

“Entonces, como a ella le fue mal y pensó que le iba a ir excelente, trata de afirmarse de ciertos personajes. Esta niña fue a un pódcast de Danilo 21 –que le doy las gracias porque siempre me tiene presente en todas sus pautas–, y nos peló a todos”, siguió la comunicadora.

“Primero, ella no se fue por mí, porque dijo que se había ido por mí... todos en este lugar saben que cuando llegó Catalina Pulido la tratamos muy bien y le dimos una bienvenida muy cariñosa porque todos trabajamos antes con ella y la conocíamos mucho”, agregó la exMekano.

“Entonces, a ella le vino un ataque, una pataleta de cabra chica y dijo que no iba a aguantar que a la Catalina recién llegada le hicieran más show que a ella que llevaba mucho tiempo aquí. También dijo que renunció porque su mamá tenía mucho miedo de que ella trabajara conmigo, como si yo estuviera en el cartél de Medellín o fuera una sicaria, porque más miedo a mí como mamá me daría que mi hija venda fotos a quizás qué individuo, que la compra para quizás qué situación: eso sí me daría miedo”, concluyó Dani Aránguiz.

La respuesta de María Paz

“¿Quién es Daniela Aránguiz? Mentirosa, patética, decrépita... No lo pienso yo, lo dijo la gran Moria Casán (actriz y presentadora argentina)”, dijo de entrada la experiodista de Chilevisión.

“Me parece que hay varias impresiones. Primero, yo no soy una periodista fracasada ni triste: soy una muy buena periodista. Hice una carrera sin errores; no es fácil mantenerse 10 años en un departamento de prensa, porque al primero error, a la primera falta, a la primera equivocación en una cifra, en un apellido, en un cargo o lo que fuese, eso es una falta gravísima”. continuó Arancibia.

“Por lo tanto, sí me saqué la mugre y me siento súper orgullosa de haber pertenecido a ese equipo. Triste no estoy... estoy contenta, es una buena etapa para mí”, añadió.

Luego, el conductor del espacio, Mario Velasco, le preguntó a María Paz si considera correcto lo que dijo Daniela sobre que dejó toda su carrera y trabajo “serio”, para irse a una experiencia farandulera como lo fue en Sígueme.

“Lo que pasa es que la visión de Daniela Aránguiz realmente es súper limitada. En realidad me parece que es una perspectiva súper básica que ella tiene de la vida y de lo que significa ser fracasada. Yo no estoy arrepentida: estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho en mi vida... yo no sé si ella puede decir lo mismo. Yo sí lo digo y con mucha tranquilidad, y con una consciencia plena”, comentó la comunicadora.

“Además, yo no tengo que demostrarle la calidad de profesional ni de persona que soy, ni a ella ni a ninguno de sus compañeros, porque bastante paz me da que lo tenga totalmente claro mi familia, mis amigos, los que sí me conocen”, cerró así ese bloque.