Paloma Mami reveló la razón por la que dejó “Rojo” y lapidó el programa: “Era tan falso”

A casi siete años de su paso por el programa de talentos Rojo, el color del talento, Paloma Mami volvió a referirse a aquella breve etapa de su carrera, dejando duras críticas sobre la experiencia televisiva que la dio a conocer en Chile.

PUBLICIDAD

En conversación con el podcast Zach Sang Show, la cantante no dudó en expresar lo poco que disfrutó de su participación. “Estuve en esa mierda por máximo dos semanas. No duré. No era mi onda”, lanzó sin rodeos la intérprete de “Fingías” y “No te enamores”.

El presentador del espacio le señaló que, a pesar de lo breve de su paso por el programa, aquello terminó beneficiándola: “Te hizo más famosa que si hubieras ganado el programa”, comentó. Paloma coincidió, pero precisó sus razones: “Sí, porque me fui. Era muy televisivo, era tan falso. Yo pensaba como ‘Dios mío, no puedo con esto’”.

La artista explicó que uno de los aspectos que más le incomodaban era la exigencia constante de mostrar emociones para la cámara. “Ellos decían ‘¡sonríe, ríete, aplaude!’ Y yo estaba como ‘no puedo, no puedo fingir eso’, pero todos los demás lo hacían tan bien y yo pensaba ‘son unos profesionales’”, recordó. Luego remató: “Yo no puedo fingir, soy de Nueva York, somos auténticos”, según recogió BioBioChile.

Según relató, esta incompatibilidad con el formato fue la principal causa de su salida prematura. Además, comparó el ambiente entre los concursantes con una conocida serie juvenil. “Era como lo que piensas de la televisión, cada uno tenía sus propios planes. Por ejemplo, te decían algo, pero iban y hacían otra”, describió.

Incluso, ejemplificó ciertas actitudes que consideraba malintencionadas: “Siempre me hacían cantar las partes más difíciles de las canciones. Siempre con esas malas intenciones escondidas”. Esto la llevó a pensar: “¿Estoy en el club de ‘Glee’? Era así”.

Finalmente, el conductor del podcast le sugirió que sus excompañeros de Rojo podrían haber intentado perjudicarla, pero que irónicamente ella alcanzó mayor fama. Ante esto, Paloma Mami zanjó el tema con una frase breve y tajante: “Yo solo me ocupo de mis propios asuntos”.