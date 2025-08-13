“Sí existen motivos para salir adelante”: Cami Andrade comparte motivador mensaje tras quiebre con Kaminski

Poco más de una semana después que se supiera del quiebre amoroso entre Camila Andrade y Francisco Kaminski –confirmado por Fany Mazuela en Hay Que Decirlo–, la involucrada compartió en mensaje motivador en su cuenta de Instagram, además de aprovechar de lanzar una especie de “palo” con la parte de le letra de una canción.

PUBLICIDAD

Sobre esto último, fue durante el martes 12 de agosto cuando la modelo y exparticipante de Gran Hermano Chile publicó una historia de un hermoso cielo, acompañado de un extracto de la lírica del tema Perfectas de la cantante argentina Emilia Mernes.

"Sé que valgo más por dentro, solo me tengo que convencer. Hay una luz que no se apaga en mí y me da la esperanza de que no es tarde para perdonarme", dice el track de la trasandina.

“Somos perfectas justamente así. No te obsesiones más con lo inalcanzable. No busques afuera lo que hay dentro de ti. Quiero ser y pertenecer...”, agregó también esa parte de la canción en otra historia.

“Sí existen motivos para salir adelante”

Ya durante esta mitad de semana, a través del mismo medio, la comunicadora entregó un mensaje para sus seguidores.

“¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Desearles lo más bonito, las energías más lindas. Aunque existan días duros y difíciles, como para todo el mundo, en distintas escalas, con distintos problemas, con distintas cosas, lo más bonito al final es saber que sí existen motivos para salir adelante", comenzó la presentadora de TV.

“Así es que dale con todo. Si este es un mensaje que necesitabas escuchar, espero que te haya hecho sentido. Te mando un súper beso para ti”, concluyó Cami Andrade.