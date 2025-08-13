Trabajando a la par: Marité Matus sorprende en proyecto de nueva colección de la marca de ropa de Arturo Vidal

Tres semanas después de que se confirmara el quiebre del matrimonio entre María Teresa Matus y Camilo Huerta, la influencer se encuentra inmersa en el trabajo de una nueva colección de la marca de ropa de Arturo Vidal, su exmarido y el padre de sus tres hijos.

Y es que fue en horas de la tarde de este 12 de agosto que, a través de las redes sociales oficiales de la marca, AV Streetwear, que dieron a conocer el inicio de este proyecto.

“Día 1 haciendo nuestra colección de verano. Partimos haciendo un análisis de tendencia para ver qué era lo que estaba pasando en el mundo de la moda, para después poder definir el concepto y la estética que vamos a trabajar en esta colección de verano junto con el tipo de prenda que queremos hacer”, señalaron mediante un video en medio de la reunión junto al futbolista, Marité y parte del equipo de la empresa.

“Síguenos para que puedas ser parte de todo este proceso”, cerraron en el breve video, que acumula 190 mil reproducciones y más de mil likes.

Los comentarios de los seguidores

Como buena publicación de esta índole, rápidamente se llenó de reacciones, más aún teniendo en cuenta la reciente ruptura amorosa que vivió Matus. Aquí te dejamos con algunas reacciones de los cibernautas: “Marité está y hay like”, “Familia juntos, proyectos a futuro juntos... Terminarán juntos la Queen con el King”, “Habla muy bien del King que apoye a la mamá de sus hijos en un momento difícil. Aplaudo a Arturo por su ejemplificadora actitud... Le agradezco y lo admiro más”, “Aunque se hayan divorciado por la ley, hay un vínculo que jamás podrán desarmar: serán familia forever”, “Me encanta verla emprender junto al padre de sus hijos”, “Qué bonito ver a Marité y Arturo trabajando juntos”.