Hacer cultivos con la técnica Kokedama pasó de una terapia relajante a su emprendimiento

Desde hace cinco años Loreto Valencia decidió convertir su terapia para mitigar cefaleas en su principal fuente de trabajo. A raíz de esta dolencia y como una forma de relajarse realizó un taller de kokedamas. Un cultivo de origen japonés que tiene una antigüedad de más de 1.500 años.

“Es un pariente más humilde del bonsái y que es más simple de trabajar. Me ha servido como terapia para lidiar con mis dolores de cabeza”, explica a Esfuerzo Pyme y Publimetro la también ingeniera en prevención de riesgos y en medio ambiente.

Pariente del bonsái Kokedama es una técnica artesanal japonesa de cultivo hermana del bonsái. Una vieja técnica japonesa que permite tener plantas en un macetero vivo.

La gracia del cultivo es que se hace con musgo especial extraído con los protocolos del Ministerio de Agricultura. “El sphagnum (musgo) tiene como particularidad que no se pudre y absorbe el agua seis veces su peso”, precisa la fundadora de Jardines Newen.

- ¿Cómo fue el paso de comercializar las plantas?

- Surgió la posibilidad de ir a una feria y de comercializarlas. Ahí me di cuenta de que gustaban, que había una posibilidad de negocio. He estado en ferias desde hace cinco años, y también, en malls. El año pasado, estuve en la feria de Plaza Ñuñoa durante todo el año, excepto en cuarentena. Hay gente que ha comprado de regalo para los amigos y se ha pasado de boca en boca, y su celular no para de sonar +569 92004303.

- ¿Cuál es el cuidado de este tipo de cultivos?

-Se ponen en un bowl con agua y hay que hundir las raíces completamente. Depende del tipo de planta si necesitan más o menos riego. Los nutrientes se entregan en el agua. Cuando vendo la planta, especialmente las kokedamas, entrego un folleto con los procedimientos con el paso a paso de cuidado. Si hay problemas o aparecen plagas, yo los oriento. Hay gente que lo compra y se va con miedo de echarlas a perder.

Aumento en el interés

A raíz de la pandemia y la cuarentena, la gente buscó cosas que hacer para entretenerse como, por ejemplo, la jardinería de interior. Así, lentamente, el cultivo de kokedamas se hizo conocido por la novedad y la facilidad para cuidarlas, lo que hace que cualquiera, sin importar la edad o el tiempo que tenga, pueda tener una.

De fácil cuidado Esta técnica japonesa permite que el cuidado de la plata sea relativamente sencillo.

- ¿Quiénes te compran las kokedamas?

- Cuento con diversos públicos. Niños de 5 a 10 años que les gustan las plantas, la naturaleza y que les llama la atención un cultivo distinto y con los diseños de los maceteros que hago. También hay hombres que son autodidactas, que van entre los 25 a los 40 y mujeres adultas, 45 a 65 años. Ahora también son recurrentes muchos adultos jóvenes que están armando sus casas que quieren maceteros y plantas distintos y llamativos para decorar sus hogares.

- ¿Por qué crees que las kokedamas generan interés?

- Porque es un cultivo diferente ya que se usa para decorar. Es una decoración distinta, es rustico. Lo otro, es que a nuestros ojos le gustan las cosas redondas porque generan relajo. Ayudan a la concentración y a la humedad ambiental. Además, el riego al ser distinto propicia una conexión especial con la planta.

- Además, la pandemia te dio el empujón que necesitabas.

- Ahí empecé a diseñar los maceteros con la técnica del puntillismo. Elegir colores y temáticas. Me sirvió para perfeccionar el proceso de impermeabilización, permitió tener más control de calidad dentro del proceso y además, me dediqué a tener más presencia en redes donde mostré mis productos.

Las hace todas

La sede de Jardines Newen es, como pasa en muchos emprendedores, en el departamento de su creadora.

Es ella también la que se encarga de la logística total del negocio, como el reparto que, por el momento, es sólo dentro de Santiago porque “despachar a plantas a regiones es delicado porque no hay cuidado en las empresas de reparto y distribución”.

También maceteros Loreto Valencia decidió convertir su terapia en su emprendimiento. Primero fueron planta, ahora agregó maceteros que adorna con la técnica del puntillismo.

- ¿Cuáles son los planes a futuro de Jardines Newen?

- Lo primero es potenciar talleres, hacer mayor difusión en redes sociales y hacer una tienda virtual. Es imperante encontrar un lugar estable donde exponer mi trabajo.