Con gen de emprendedora “Esto de ser emprendedora es algo que se lleva adentro. Es un estilo de vida bien particular, bien entretenido, emocionante, pero a la vez es de mucho esfuerzo y perseverancia", asegura Katherine, la fundadora de @KuaPet. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

Katherine Uribe tiene en su ADN el gen emprendedor. Si un servicio o producto no está en el mercado o no cumple los parámetros que estima que debe tener, ella se encarga. Busca opciones y si no las hay, las crea. Especialmente si se trata de dos de sus pasiones: la decoración de interiores y los perritos.

“Siempre de un problema se encuentra una solución”, comenta a Esfuerzo Pyme y Publimetro. Y luego de pensarla un poco corrige: “Siempre de un problema sale una solución, y de ahí un emprendimiento”, agrega.

Emprendedora "Todos los emprendimientos parten por una necesidad, sin embargo, te tiene que apasionar para que te embarques. Es muy importante estar feliz con lo que haces y entregas, es lo más importante", asegura Katherine a Esfuerzo Pyme y Publimetro. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

Pasó cuando buscaba muebles y adornos para su casa. Llamó a 10 decoradores, entre personas y empresas. Llegaron dos y ellos no cumplían las expectativas que como clienta se había hecho. Fue así como el 2008 fundó @KuaDeco, emprendimiento de decoración de interiores que ya está en etapa de crecimiento.

Hace unos años pasó una situación parecida cuando buscaba camitas para sus canes Kira y Morita. Buscó y buscó. Nada como ella se imaginaban y veía en redes sociales como Pinterest. Al final, compró unas que no le gustaron, además de ser incómodas, difíciles de lavar y pesadas. Ahí nació @KuaPet, camitas con mucho estilo, hecho a mano, lavables, transportables y exclusivas.

Apasionada

Ante la pregunta qué característica de ella la hace tomar la determinación de buscar una solución, dice clara y segura: la pasión.

“Esto de ser emprendedora es algo que se lleva adentro. Es un estilo de vida bien particular, bien entretenido, emocionante, pero a la vez es de mucho esfuerzo y perseverancia. Hay muchas cosas muy lindas del emprendimiento, hay mucho que aprender todos los días, y hay que ponerle pasión, de lo contrario no resulta”, explica.

De principio a fin

Con KuaDeco partió ella viendo telas, el tema de los colores de los productos y determinado los servicios que prestaría este emprendimiento que ya va para los 15 años de existencia y que ahora está a cargo del marido de Katherine.

Y en las camas para los canes, igual. Ella diseñó, buscó los materiales, los mejores, las hizo y hasta las probó con sus dos regalonas. “En este caso hice las camas, quedaron tan bien que pensé en difundirlas, y resultó”, añade.

Para todo tipo de perros @KuaPet tiene una amplia gama de camas para perros, todas probadas y aprobadas por los canes de Katherine: Kira y Morita. En la foto algunos clientes satisfechos. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

Las camas son bonitas, cómodas, transportables, lavables “y todo nuevo producto que agrego lo testeó con mis mascotas o una prima de ellas, una perrita chica. Y a pesar de que ella le gusta escarbar, porque como perro chico es muy hiperquinética, las camas aguantan. Y si un cliente compara un producto y hay un problema, yo respondo personalmente, porque como todo emprendedor apasionado veo todas las etapas del negocio de principio a fin”, asegura.

- Independiente de que encontraste un nicho con las camas para perros, ¿por qué partir con otro emprendimiento cuando ya tenías uno funcionando?

- Es muy importante cuando uno es emprendedor seguir buscando y tomar riesgos. En ocasiones resultan, en otras no. Lo trascendental es intentarlo, tomar algo de riesgo en lo que uno hace.z

Una de sus socias Kira, en la foto, y Morita son las dos perritas de Katherine. En búsqueda de una cama cómoda para ellas, es que surgió la idea de @KuaPet (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

- Un consejo para quienes deseen emprender y no se atreven o no tienen una idea clara.

- Todos los emprendimientos parten por una necesidad, sin embargo, te tiene que apasionar la solución para que te embarques. Es muy importante estar feliz con lo que haces y entregas.