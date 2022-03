Tres historias de emprendimiento tras una taza de café

En medio de la Expo Café Chile 2022, que funciona entre el 26 y 27 de marzo en Centro Parque del Parque Araucano, descubrimos las historias de tres emprendedores cuyos esfuerzos giran en torno a este tradicional brebaje.

(Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

Se trata de Cerámicas Grez Kelly, Café Store Tostaduría y Café Avellana, los tres dentro del sector dedicado a los emprendedores en esta aromática feria.

¡Vamos con sus historias!

Café de dos tipos de avellana

@cafavell se inició el 2018 formalizando una empresa familiar que por 20 años trabajó las avellanas y sus derivados como el café y harina.

Como toda épica emprendedora, el destino metió su mano para empujar el emprendimiento. Así lo cuenta Vanesa a Esfuerzo Pyme y Publimetro: “Fue el año 2019 cuando a mi esposo le diagnosticaron una gastroenteritis, por lo que le prohibieron la cafeína. Fue ahí que comenzamos a ver el potencial que tenía este café para personas que no podían consumir cafeína”.

Iniciaron las investigaciones necesarias y todo cuadraba. Tanto así que “el año 2021 nos ganamos un fondo semilla expande, de Corfo, por la innovación del producto”, continúa Vane.

(Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

El café está hecho de dos tipos de avellanas: la chilena y la europea. “Y no hay ninguno igual en Chile. Ahí comenzamos a profesionalizar toda la elaboración, especialmente el packaging”, detalla Vanesa.

- ¿Cómo ha sido esta experiencia de emprender?

- Estoy feliz de poder trabajar y seguir con una historia familiar. También me siento contenta de poder compatibilizar mis tiempos de familia con el trabajo. La verdad tiene sus ventajas y desventajas, siempre hay tropiezos, siempre hay dificultades sobre todo en el tema de los ingresos, pero es lindo poder ver los resultados y el fruto de todos los esfuerzos.

Flechado a través de las redes

Ericson Solórzano, de @ceramicagreskelly, asegura con orgullo y convicción que sus tazones son un complemento imperdible e insustituible para disfrutar de un buen café.

- ¿De qué manera llegaste a la idea de este emprendimiento?

- A través de las redes sociales. Una vez vi algo de cerámica y me gustó. Así poco a poco me fui dando cuenta que mis RRSS se estaban llenando de cerámicas y era por los algoritmos. Resulta que después me gustó tanto esto, que empecé a buscar cursos. Y desde la primera clase hubo una conexión, un amor a primera vista con la cerámica gres y con la forma de hacerlo.

- ¿Y en qué momento dijiste: ya vamos con el emprendimiento?

- Poco a poco. Después de clases empecé a comprar insumos y en mi departamento empecé a desarrollar piezas de cerámica. Así fue tomando mayor forma y compromiso, y empecé a mentalizarme y proyectar este negocio. Incluso ahora doy clases de cerámica.

(Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

- ¿Las ventas cómo partieron?

- Mantengo varias líneas frecuentes en mis redes y sobre todo en el boca a boca, siempre estoy lleno de pedidos específicamente hacia lo líquido. Me enfoco en el café, té, mate y hago distintos tamaños de tazas para las distintas necesidades.

- ¿Feliz como emprendedor?

- Feliz, muy contento, con muchas ganas de trabajar, crecer, de seguir proyectando mi empresa. De crecer no solamente a nivel económico, sino también en espacio, porque me gustaría tener muchos grupos de clases. Me encanta enseñar y siento que es una de las cosas que más he enfocado en el último tiempo.

Trayendo experiencias

Raimundo Pérez de Arce ideó su negocio como un eCommerce destinado a quienes gustan de probar nuevas sanciones en café. Así nació @_cafestore, para suplir, como explica Raimundo, “la necesidad en el mercado de atención experta y personalizada en torno del café”. Así pueden encontrarse, como dice su Instagram: “Cafeteras, molinos, accesorios, cursos y por supuesto, café”.

La idea de las experiencias ha prendido entre quienes buscan nuevas marcas de café, lo que tiene a este emprendedor satisfecho: “Como emprendedores nos sentimos muy a gusto. Es harto trabajo, sin duda, pero es muy gratificante tener resultados tan palpables, ver que lo que uno hace tiene un impacto y cómo eso es un aporte a la industria”.