Marcia reparte su corazón de emprendedora entre la geología y los regalos para mujeres

Marcia Escobar es geóloga, y como tal trabajó en yacimientos mineros. El ritmo de turnos que tenía la alejaba constantemente de su vida familiar. “Me perdí varias fechas importantes de la vida de mi hijo”, comenta a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Fue por este motivo que decidió dejar su trabajo con sueldo fijo y fundar el 2015 una consultora de geología. Todo bien hasta que, como a muchos chilenos, la golpeó la pandemia. Y no fue solo un golpe en lo laboral, también en algo tan simple, pero importante para ella, como no poder tener su calendario anual de Condorito.

Corazón de emprendedora Marcia tiene su corazón de emprendedora dividido en dos: la geología y su tienda online Regalo Mujeres. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

“A principios del 2020 salí a comprarlo, y no lo encontré. Como hago mucho trabajo de escritorio, anoto ahí hartas cosas. Además, me gustan los chistes que aparecen. Bueno, como no tenía calendario decidí de la nada, de un momento a otro, hacer uno. Junto a una amiga buscamos ideas y lo diseñamos”, recuerda.

Sorpresa

Les gustó tanto cómo quedó “que tomamos la decisión de venderlo. Invertimos plata en su impresión, también en un sitio web para comercializarlo, y nos lanzamos. También usamos nuestras redes sociales para darlo a conocer entre nuestras amistades y conocidos”, explica.

¿Qué pasó? El número de ejemplares que mandaron a impresión se agotó rápido.

“Fue una sorpresa lo que pasó. Como veníamos de otra área y no sabíamos nada de ventas online, páginas web y de redes lo justo, el resultado nos sorprendió. Lo sacamos en octubre del 2020, y ya en noviembre no nos quedaban”, relata emocionada Marcia.

Accesorios para la belleza La partida fue un calendario, luego aros de resina y después rodillos de curazo. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

- ¿A qué crees que se debió el éxito del calendario?

- El cómo está diseñado y pensado, para mujeres. Además, tiene un mensaje positivo día a día.

Primer hito

Desde ese noviembre todo avanzó rápido. Las invitaron a varias ferias digitales, entre ellas una de Corfo, que exigía tener sitio web. “Lo teníamos, incluso carrito de compras, pero sólo un producto”, agrega Marcia.

- ¿Y ahí?

- El sitio no se ocupaba a toda su capacidad, fue ahí que invité a una amiga que hace aros de resina, y los agregamos al catálogo. Luego, como me gustan los minerales, encontré con rodillos de cuarzo y la gua sha, para masajes faciales. Así nació Regalos Mujeres.

Ampliando los productos

Después fueron innovando a otros productos, como los rodillos a pila y eléctricos. Y como tenían estos artículos que son para el cuidado personal, para masajear el cuerpo y cara, incorporaron el Serum de vitamina C, el ácido hialurónico y distintos tónicos para el cuidado de la piel.

Con más productos se necesitaban más canales de venta. “Las redes sociales fueron muy importantes. Sin las redes no sé si sería lo mismo Regalo Mujeres, ya que podemos vender de Arica a Punta Arenas sin movernos”, explica Marcia.

Ya explotando las redes, descubrieron Kuick. Una plataforma nacional que funciona como un canal de ventas 24/7, donde el usuario puede entrar y encontrar marcas transmitiendo cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo, con la opción de comprar con tan solo un par de clics.

La gran ayuda de las redes sociales El gran auge de Regalo Mujeres fue gracias a las redes sociales. Marcia asegura que sin ellas, sería imposible emprender. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

“Recalco la importancia de las redes sociales, nos abren opciones de ventas y de presencia en todo el país. Poder vender sin moverte de donde estás es sencillamente una opción que favorece mucho a los emprendedores”, continúa la fundadora de Regalo Mujeres.

- ¿Qué te gusta de ser emprendedora?

- La libertad, manejar tus tiempos. Puedes emprender y tener tu pega, puedes dedicarte sólo a tu emprendimiento, eres tú la que decides de acuerdo con tu personalidad. Yo ahora soy emprendedora con Regalo Mujer y mi empresa de asesorías geológicas.