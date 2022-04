Mote Móvil, el emprendimiento familiar que pasó de abuelo a nieto

"Sé que mi Tata está orgulloso" "Me encanta seguir con el negocio familiar, hacerlo crecer, además no me imagino quedándome en la casa sin tener nada que hacer. Me gusta trabajar, hacer cosas y seguir con el legado de mi Tata. Sé que él está orgulloso", asegura Raúl Martínez. (Cristián Méndez/Esfuerzo Pyme)