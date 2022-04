Laura Prieto: “Quiero compartir con la gente calidad de vida y bienestar”

Expectante y entusiasta se encuentra Laura Prieto por el estreno de Manada Gótika, programa al cual la ex chica reality se ha dedicado en cuerpo y alma debido a su fuerte vínculo con los animales y al momento que vive.

“Me toma en un momento muy bueno, plena como mujer. La gente me preguntaba porque no estaba en la tele, pero en verdad no había nada que me interesara y me diera felicidad como este proyecto. Esto ya lo hacíamos por Youtube. El equipo es muy bueno y está muy cohesionado. Lo pasó bien y lo disfruto”, comenta Laura a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Amor por los animales Manada Gótika es un espacio dedicado a nuestros perros, gatos y animales exóticos. En la foto Laura Prieto, su conductora y el veterinario Pablo Aguilera, experto en perros y gatos. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

La ahora animadora recalca que el espacio quiere promover la tenencia responsable, la calidad de vida de las mascotas, resaltar la importancia que tienen los animales en la vida de las personas y también mostrar emprendimientos relacionados a las mascotas: “Es importante resaltarlos. Especialmente los que han sufrido durante la pandemia y con la crisis económica que vivimos. Hay que ayudar a reactivar a la gente, en nuestro caso, con pymes que tienen directa relación con animales domésticos”, explica.

Manada Gótika debutará el domingo 17 de abril, a las 18:00 hrs, por las pantallas de TVR, canal disponible en la señal abierta 14.1, y en canal 38, señal 38.1 televisión digital. El programa contará además con la participación de los veterinarios Pablo Aguilera, especialista en perros y gatos, y de Rodrigo Escandón, experto en animales exóticos. Además, la repostera Anita Magallanes sorprenderá con una variedad de recetas exclusivas para regalonear a perros y gatos.

Paralelo

Cuando llegó la pandemia, Laura Prieto fundó Laura María Chile. Emprendimiento que se centra en la moda sustentable-vintage y la venta de ropa de segunda mano.

“El retail ahora está agregando todo el tema de la re-confección de ropa vintage. Me parece bien que activen este tema ya que la industria de la moda contamina muchísimo. Lo que sí, me da un poco de cosa, ya que cuándo he ido a ver ropa de segunda mano a las grandes tiendas, la encuentro cara y esa es no es la idea”, explica.

Emprendimiento de moda sustentable Fue para la pandemia que Laura Prieto inició su emprendimiento de moda sustentable: ropa vintage y chaquetas reformuladas. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

- ¿Cómo reacciona ante eso tu emprendimiento?

- En Laura María Chile contamos con ropa de segunda mano, hacemos ventas de closets, además de las confecciones. Siempre he querido que sean a precios accesibles, incluso, la gente propone el precio. De todas maneras, me parece bacán que algo que empecé hace años sea tendencia. Fui una visionaria, jajajá. Siempre me ha gustado ese enfoque de la moda reutilizable, personal y accesible.

Y desde septiembre del pasado año, Laura sumó Vitalau. Dedicado al bienestar y belleza mediante la venta de suplementos naturales con el apoyo de Farmanativa, una farmacéutica que crea productos naturales. Tres son los productos en catálogo.

“Hi Detox, es como tomarse un batido de verduras. Combate la retención de líquido, el estrés y el mal dormir. Ayuda con el transito lento. Lo más importante, es que esta fórmula saca las toxinas de nuestros cuerpos. Es un desintoxicante. Hi beauty es un suplemento para la piel, el cabello y uñas y Hi Body, es una vitamina que quema grasa de forma natural y que ayuda bajar la ansiedad del hambre. Está hecho de café verde, azafrán y L-triptófano que es una proteína que regula la ansiedad. No tiene taurina, porque genera mucha aceleración y puede ser perjudicial para el corazón”, precisa.

- ¿Vitalau es solo para mujeres?

- Está enfocado para hombres y mujeres. Eso sí, nuestro público más grande son mujeres. De hecho, el Hi Detox en los hombres funciona más rápido por un tema hormonal. Muchos hombres me han dicho que les encanta el producto. Han mostrado mucho interés y nos cuentan su experiencia.

Suplementos naturales "No hago esto solo por vender, quiero compartir calidad de vida y bienestar. Hay que cuidar nuestros cuerpos", asegura Laura Prieto. (Esfuerzo Pyme/Esfuerzo Pyme)

- ¿Cómo ha sido la recepción de la gente?

-Ha sido muy buena. Tenemos productos de muy buena calidad y el laboratorio con que trabajamos es muy serio. Estoy muy embalada porque me gusta estar cerca de la gente y aconsejarlas. De a poco, se ha ido construyendo una comunidad entorno a Vitalau.

- ¿Y qué le ofreces a esa comunidad?

- No hago esto solo por vender, quiero compartir calidad de vida y bienestar. Hay que cuidar nuestros cuerpos. Me encanta generar feedback con la gente que es distinto a lo que se genera con la televisión. Es sano y positivo.