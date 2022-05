Startup regala mil capacitaciones en digitalización comercial para pymes y emprendedores

“Tuve que aprender a vender y a promocionarme en redes sociales, de lo contrario tenía que cerrar”. Esta fue una frase que muchos emprendedores repitieron casi textualmente a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Fue así como tuvieron que subirse al mundo digital obligadamente. El tema es que ahora no pueden bajarse porque las ventas online continúan creciendo. Es un hecho que el comercio ya no volverá a lo que era antes de la pandemia. Cambió de manera rápida y absoluta, y el que no entienda eso va a sufrir.

“Si bien la digitalización fue clave para que miles de pymes sobrevivieran, al ser un proceso que nació por necesidad, su implementación no ha sido ciento por ciento óptima, lo que arrastrará problemas en el corto plazo” comenta Matías Concha, director del startup Impulsa CRM.

Capacitarse es la clave Los cursos están dirigidos a pymes y emprendedores que tengan flujo de ventas en sus negocios. La fecha de postulación es hasta el 15 de mayo. (Esfuerzo Pyme)

A capacitarse

Siete de cada diez pymes en nuestro país, aún no se atreven dar el salto hacia la transformación digital. El desconocimiento y los costos para hacer este proceso son algunas de las principales dificultades que tienen a la hora de proponérselo.

Bajo este contexto es que Impulsa CRM creó un programa enfocado para 1.000 pymes que quieran capacitarse lo hagan de manera gratuita. Se enseñará, entre otros temas, marketing digital ligado a ventas, y sobre las herramientas que ayudan a tecnologizar el área comercial de una pyme. Programa especialmente dedicado para pymes y emprendedores con flujo de ventas

“Sabemos que las pymes son el motor de la economía chilena, y es indispensable puedan digitalizar el motor de su negocio, las ventas. El mundo y los negocios cambiaron, y para lograr ser competitivo y crecer, necesitas digitalizar tus procesos comerciales.”, finaliza el director de Impulsa CRM.

Para inscribirse a estas capacitaciones lo puedes hacer en impulsasuite.com/capacitacion