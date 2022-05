Seis claves para tener buenas ventas en el Cyber Day y durante todo el año

Consejos para vender en el Cyber Day y durante todo el año En ocasiones emprendimientos con muy buenos productos y/o servicios fracasan por no saber cómo vender bien lo que ofrecen. (Esfuerzo Pyme)

Al emprender el objetivo es vender, no hay otro. Puedes tener el mejor producto o servicio para satisfacer una necesidad, incluso un objetivo muy noble que te avala, pero si no vendes no hay negocio que aguante.

Ya llegó el Cyber Day 2022 Entre el 30 de mayo y 1 de junio se desarrollará una nueva edición del Cyber Day. (Esfuerzo Pyme)

Así de claro, así de tajante. En muchas ocasiones hay emprendimientos que tienen muy bien definido su producto o servicio y su oferta para satisfacer una necesidad es “única e irrepetible”, pero fracasan.

¿Qué sucede ahí? Que, a pesar de tener una idea brillante fallan porque no gestionan bien las ventas. Y hay que ser claros. Más del 90 por ciento de las quiebras de pymes y emprendimientos se debe a esto: no saber gestionar.

Aprovechando el venidero inicio del Cyber Day, que va desde el 30 de mayo al 1 de junio, Contabilium, sistema de gestión integral para pymes y emprendedores, elaboró seis consejos para enfrentar estos días, y todo el año con una buena gestión de ventas.

1.- Objetivos claros.

Proyecta bien Proyecta tus ventas definiendo cuánto esperas capitalizar en comparación con el año anterior en el mismo evento o si debutas, ten en cuenta lo mínimo que quieres ganar con esta oportunidad (Esfuerzo Pyme)

Comienza definiendo tus metas a cumplir de manera clara. Por ejemplo, posicionar la marca y hacerse conocidos, crecer en ventas o fidelizar nuevos clientes. Para lograr dichos objetivos, proyecta tus ventas definiendo cuánto esperas capitalizar en comparación con el año anterior en el mismo evento. Si es primera vez que eres parte del Cyber Day, ten en cuenta lo mínimo que quieres ganar con esta oportunidad.

2.- Define a tu público y segmenta

Haz crecer tus clientes Debes hablarle no sólo a tu público objetivo, sino también a quienes no son necesariamente tus clientes. (Esfuerzo Pyme)

Hay que tener bien claro qué descuentos o promociones ofrecer según tus clientes o público al que quieres llegar. Siempre ten en cuenta que el Cyber Day es masivo y debes hablarle no sólo a tu público objetivo, sino también tener acciones destinadas a quienes no son necesariamente tus clientes y tengan la oportunidad de conocer tu marca.

3.- Acciones definidas

Regalonea a tu público Atrévete a ofrecer descuentos, promociones, cuponeras, regalos y envíos gratis. Regalonea a tu público. (Esfuerzo Pyme)

Descuentos: precios promocionales y rebajas exclusivas para distintos productos siempre teniendo en cuenta que no sea una pérdida para ti, por el contrario, debe ser un descuento que siga siendo rentable para tu marca.

Promociones: 2x1 en iguales productos, 3x2 o descuento en el segundo producto combinando distintos artículos.

Cuponeras: ofrecer descuentos para las próximas compras es una manera eficaz de aumentar ventas y fidelizar clientes.

Envío gratis: ofrecer el envío sin costo para compras desde un monto determinado incentiva la compra de uno o más productos.

Regalos: puedes aprovechar el envío gratis y desde cierto monto de compra puedes regalar algo al cliente. Ese regalo no debe representar pérdida para ti, puede ser un producto con baja demanda o producto de lanzamiento que de todas maneras hará sentir bien al cliente.

4. - Comunicación efectiva

Las redes sirven y mucho Atrévete a ocuparlas. Mantén el contacto con tu público siempre. Desde ahí comunícales tus ofertas, la llegada de productos y dale consejos también. Las redes no son sólo para vender, también para comunicar. (Esfuerzo Pyme)

Días antes del gran evento, comienza a difundir tus ofertas generando expectativas en el público que te está viendo. Avisa por todos los canales posibles las acciones que realizarás (ofertas, cupones, regalos, etc.)

Confecciona un plan de acción comunicacional con medios y herramientas que te hagan llegar a los potenciales clientes. Por ejemplo:

- Mailing masivo: si tienes bases de datos de eventuales compradores de tus productos, genera un e-mail marketing para ellos, aprovecha esa información a favor de tu negocio.

- Redes Sociales: es fundamental que sepas usar tus RRSS para empujar tu negocio. Velo como un canal de venta más donde puedes crecer orgánicamente como con patrocinio a bajo costo (anuncios pagados)

Llama la atención con publicaciones originales y llamativas, que logren diferenciarse del contenido que actualmente tienes.

- Aliados estratégicos: genera alianzas con otros actores que sean parte de esta industria, comuniquen juntos alguna oferta o promoción. Comparte tus éxitos con otros y viceversa.

- Medios de comunicación masiva: si tienes la oportunidad, da a conocer tus ofertas y noticias en medios que se acerquen a tu público u otros donde veas la oportunidad de captar otros clientes.

5.- Stock

¿Hay productos suficientes? Al definir tus objetivos de ventas y ganancias, debes tener siempre la respuesta correcta a esta pregunta. (Esfuerzo Pyme)

Revisar correctamente tu stock disponible teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- ¿El stock que tengo disponible me alcanza para enfrentar la venta que esperas tener en el Cyber Day o durante el año?

- ¿Tienes capacidad para reponer artículos que te puedan faltar?

- ¿Tu stock real coincide con las unidades disponibles en la tienda física o bodega donde tienes los productos?

6.- Transporte

La logística de entrega es fundamental. Asegúrate de que al enviar tus pedidos lleguen íntegros y en el tiempo prometido. Si la entrega del pedido no cumple con los plazos establecidos, sé sincero con el cliente, mantente en contacto con él dándole tranquilidad para que no se sienta engañado o defraudado.