Reinventarse, emprender y comunicar

Quienes vivieron parte de su juventud en los 90 recuerdan a Jorge Muñoz (46) como el animador del programa de videoclips Ok, de UCVTV. Pero tras esa etapa inició otra que lo tuvo en la Radio Biobío de Santiago los primeros años del 2.000 y luego en el dial de la Región de Valparaíso de la misma emisora, consolidándose por casi 15 años como una voz creíble y conocida del dial local.

Los inicios en la televisión Jorge se hizo conocido masivamente gracias al programa de video clips Ok, que transmitía UCV TV entre los años 1992 a 1996. (Esfuerzo Pyme)

El remezón y la restructuración que vivieron la mayoría de los medios de comunicación lo encontró frente al micrófono de UCV Radio. Fue ahí que entendió que era el momento no sólo de ser la voz o el rostro de un programa, también había que gestionarlo y lograr la publicidad para que se mantenga al aire.

Autogestión

Crea así su emprendimiento comunicacional Produmarketing, dedicado a la producción de programas, marketing y publicidad de radio y televisión. Y a través de él gestiona Ponte online, programa que sale al aire sagradamente de lunes a viernes, de 18 a 20 horas por UCV Radio, las redes sociales de la emisora porteña y el portal de noticias Pura Noticia.

“Yo le facilito ese espacio a la radio, yo se lo propongo. Se transmite en simultáneo por el dial, las redes sociales de UCV Radio y por las redes sociales de otros medios digitales de la región”, explica orgulloso a Esfuerzo Pyme y Publimetro, agregando que con esta combinación de medios suma, en promedio diario, unos 16 mil seguidores.

Multiplataformas Jorge con su productora funcionando inició el proyecto Ponte online, que se transmite por UCV Radio, sus redes sociales y además otras plataformas online, cuadruplicando su alacance. (Esfuerzo Pyme)

“En la radio no hay forma de medir sintonía al instante. No hay feedback, en ese sentido. Las redes sociales sí te entregan esas métricas. Además, las personas ahora te ven cómo eres, no sólo es tu voz. La radio ya no es como antes, ahora necesitan de las redes sociales”, explica Muñoz, quien también está cargo de las plataformas sociales de UCV Radio y UCV TV. El perfil social de la radio porteña cuenta con 179 mil seguidores en Twitter, siendo la que tiene mayor número de seguidores entre los medios radiales de la región.

- ¿Por qué crees que la radio se complementa bien con las redes sociales?

- Las radios necesitaban complementarse con imagen y las redes sociales son ideales para aquello. Cualquier persona puede grabar al instante lo que está pasando. Ahora la gente puede ver a las personas que están hablando y eso genera mayor credibilidad. Ponte Online es casi un programa de televisión, que se transmite por y para la radio, pero para verse también por redes sociales.

Visión e independencia

Jorge comenzó a armar su proyecto cuando aún era parte de Radio Biobío de Valparaíso. Un amigo contador lo ayudó en todo el proceso de la creación de su agencia para que esta pudiese estar operativa para cuando fue necesario.

“Me explicó cada uno de los pasos a seguir. Uno cree que es fácil, pero no lo es. Es súper fácil quedar tirado en el proceso y gracias a su respaldo pude sortear cada paso, cada trámite y cada pago. Hay que meterse bien en el cuento. Lo ideal es fiarse de alguien de confianza y que sepa de estos asuntos. Hay que ser responsable en el proceso, porque uno trabaja con más personas y cualquier trámite mal hecho puede perjudicarles”, aconseja y explica el comunicador.

Reinvención Tras un paso por Santiago y luego por Radio Biobío, Jorge comprendió que la forma de enfrentar los medios había cambiado: ahora lo importante era la autogestión. Para hacer eso crea su emprendimiento comunicacional Produmarketing. (Esfuerzo Pyme)

Fue para pleno Estallido Social en el año 2019 que Muñoz deja Radio Biobio, pero ya tenía listo su emprendimiento y gracias a UCV Medios empezó a generar actividad. “Agradezco mucho a UCV Radio porque me han dado la confianza. He invertido mucho tiempo. Parto a las 6:30 horas con las redes sociales de UCV y después en la tarde el programa. Estoy feliz porque es algo mío. Si hago algo mal es mi responsabilidad, y si lo hago bien, es mi responsabilidad también”, afirma Muñoz sobre la independencia laboral que ha conseguido.

- ¿Qué le dirías a otros comunicadores que quisieran dar este paso?

- Qué no es fácil, pero hay que intentarlo. Uno puede tener muchas ganas, pero hay que tener factores a favor. Hay que construir una marca y hay que darle prestigio. Hay muchas variables, no es llegar, comprar un pc y ponerse a transmitir. Hay que posicionar un producto que a uno lo identifique y hay que buscar contenido que no es fácil. Yo, por ejemplo, hablo de política y me cuido mucho. Hablo del día a día y tengo panelistas. Soy equilibrado, dejo que la conversación fluya y dejo hablar.

- Como están las redes y las opiniones es difícil mantenerse o que crean que eres equilibrado e imparcial.

- Hay que tener un estilo y saber qué quieres comunicar. Hay muchos elementos que hay que reunir para que esto funcione. A quienes quieran hacer esto les digo que analicen cada paso y cada elemento detenidamente. Ah, y sí hay algo seguro es que las redes sociales la llevan, porque son las comunicaciones del futuro.

- ¿Qué viene para Produmarketing?

- Trato de no hacerme muchas expectativas. Me muevo en el área comercial y eso es muy dinámico para ir tomando decisiones al alzar. Quiero continuar con mi programa y tengo contrato con UCV. Sigo trabajando con las redes sociales del canal y la radio. Me gustaría sumar a más plataformas digitales de medios del país que puedan transmitir mi programa. Que se pueda abrir más el prisma de la información, que sea más regional y generar una sinergia con alianzas.