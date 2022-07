Dinosaurika: emprender, divulgar e ir dejando huella

Yoshy Luengo tiene 28 años, es geógrafa y experta en dinosaurios desde niña. Un día, como si cayese un meteorito desde el cielo, una potente señal se le presentó en medio de la llegada de la pandemia al país.

“Mientras estaba en teletrabajo crecían en mí las ganas de hacer algo más. Sentía la necesidad de mezclar mi gusto por la geografía y por los dinosaurios en algo. Me gusta mucho dibujar, justo en ese momento mi papá tenía una máquina para hacer tazones. Decidimos confeccionar uno con una ilustración propia sobre la paleo fauna chilena. Es decir, sobre animales extintos chilenos. No sólo de dinosaurios, sino también incluí a mamíferos y reptiles destacando la zona geográfica en que se encontraba cada uno”, cuenta Yoshy a Esfuerzo Pyme y Publimetro sobre el artículo que fue el ¡vamos! a Dinosaurika.

Partieron con un tazón Mientras estaba con teletrabajo en Yoshy también crecían las ganas de hacer algo más. Algo que mezclara sus dotes de dibujo con su amor por los dinosaurios. Así surgió un vaso parecido al de la foto y con él @dinosaurika. (Esfuerzo Pyme)

Desde niña

La geógrafa cuenta que desde muy pequeña se sintió atraída por el mundo de los dinosaurios. Y el culpable de esta afición es su padre, quien le regalaba libros y figuras de estos animales prehistóricos.

“Cuando niña y ya más grande tenía la necesidad de tener productos sobre dinosaurios. Lo que veía, lo compraba y lo compro aún. Ahora cada producto nuevo que llega, me dejo uno para mí. Tengo cubrecamas, cucharones. Mi día a día está conformado por dinosaurios”, admite entre risas sobre su afición que se terminó siendo su sustento.

Desde niña es fanática Desde niña Yoshy es fanática de los dinosaurios. Al grado que quería todo producto que hubiera de ellos. Ahora que tiene un emprendimiento relacionado a los animales prehistóricos, siempre se guarda algo para ella. (Esfuerzo Pyme)

Una de las principales motivaciones que tuvo para crear su propio negocio surgió de una problemática que observaba desde niña, y también ahora como consumidora: “Todo lo relacionado a los dinosaurios estaba ligado a niños, pero no para niñas. Me di cuenta de que podía abarcar una problemática que me afectaba personalmente”, precisa la mujer tras Dinosaurika, quien es socia junto a su pololo del emprendimiento.

Entrega personalizada

Dentro de los productos que se pueden encontrar en sus redes sociales desfilan tazones, vasos schoperos, bolsas, entre otros souvenirs que no sólo entregan una atractiva ilustración, sino también información relevante sobre la especie expuesta. Además, hay productos diferentes en referencia a la celebración que haya cerca como el día del papá, la mamá, el amigo u otra fecha o hito simbólico.

Pero lo que más llama la atención de Dinosaurika es su forma de reparto. Ofrece un servicio de entrega personalizada en la cual dos dinosaurios llegan con los productos directamente al hogar del comprador o para quien se hayan comprado los productos.

“Esta idea surgió para el día de los enamorados del año 2021. La gente prendió mucho con este servicio que no solo es solicitado para niños, sino también para adultos. Eso sí, es lo que más piden los papás para sus hijos. En las cuarentenas fue entretenido porque para muchos esta visita fue la verdadera celebración. Hubo un caso en que fuimos a dejarle un regalo a un niño. Él estaba serio y muy callado. La mamá, nos contó después que cuando nos fuimos el niño saltó y sonrió mucho. Él tiene trastorno del espectro autista (TEA). Fue súper emocionante para mí”, recuerda con orgullo.

Dinoentregas Este emprendimiento ofrece un servicio de entrega personalizada en la cual dos dinosaurios llevan tu producto hasta la puerta de tu casa o donde la envías (Esfuerzo Pyme)

Alianzas

Yoshy revela que aprender sobre los nuevos descubrimientos sobre dinosaurios ha sido una tarea que ha logrado gracias al apoyo de quienes se autodenominan los dinodivulgadores. “Me relacione con otras pymes dedicadas a este mundo y he aprendido mucha paleontología. Nos apoyamos y trabajamos juntos”, destaca orgullosa.

Dado que uno de los objetivos de Dinosaurika es divulgar y educar sobre estas especies, ella es consciente que tiene que ir actualizando sus conocimientos que implican ir haciendo renovaciones de las imágenes de los dinosaurios vinculada a información actual.

“Hay un boom de descubrimientos porque hay más importancia a la investigación y ahora está prohibido sacar fósiles y venderlos. Antes, esa información se perdía”, explica Luengo, quien a través de su tienda virtual cuenta con productos del Chilesaurus Diegosuarezi, el Atacamatitan Chilensis, Stegouros Elengassen y el Ictiosaurio Oftalmosaurido. Todos estos, recientes descubrimientos de dinosaurios que habitaron en Chile.

Enseñanzas

Bajo este mismo foco, la geógrafa, revela que las investigaciones han sido vitales para ir cambiando lo que se pensaba de ciertas especies para luego entregarlo como dato en sus productos. “El Espinosaurio se pensaba que andaba en cuatro patas y ahora se sabe que era en dos. Otro ejemplo, ahora se sabe que algunos dinosaurios tenían plumas porque vienen de las aves”, sostiene la también investigadora.

- ¿Hay algo que cambiarias de este proceso como emprendedora?

-No cambiaría nada. He aprendido un montón y trabajado harto. A veces, pienso que debería haberlo hecho antes. Pero lo importante es que funcionó, sobre todo, durante la pandemia. Ser tu propio jefe tiene sus pros y contra. Quizás me hubiese asesorado más con cómo iniciar un negocio. Pero la verdad, no cambiaría nada.

- ¿Qué viene para Dinosaurika?

- Nos queremos meter en el tema del diseño 3D. La falta de tiempo de mi pololo y mío, nos ha ralentizado un poco. Ahora queremos poner foco en la ropa y en los diseños. También queremos lanzar una página Web con el catálogo y que cuente con pago electrónico.