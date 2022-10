Emprendedores, cómo levantar capital en tiempos de crisis

La economía mundial no pasa sus mejores días y no hay indicios de mejora al corto plazo al menos. Es un hecho que las condiciones financieras se agudizarán en el mundo, provocando un escenario más restrictivo comparado con la última década, pero hay otra verdad: el espíritu innovador de emprendedores y startups no se detiene y la economía, tampoco.

El director ejecutivo de Startups Grind, Luca Albertinazzi, explica que los inversores están cuidando más su dinero y manteniendo sus empresas actuales a flote: “Al tener una buena idea y un buen equipo, vas a poder crear el interés necesario para levantar capital, incluso en el medio de la peor situación financiera”.

¿Y cómo se logra esto? El ejecutivo explica a Esfuerzo Pyme y Publimetro que enfocándose “en resolver un problema real genera buenos resultados, puesto que las crisis han creado las mejores innovaciones”.

Siempre con la verdad

En este mismo sentido, es que el CEO de Edipro, mentor de Acelera Latam y Chrysalis, recalca la importancia de ser transparente desde un comienzo. “Hablando con un inversionista es crucial nunca exagerar en nada realmente relevante ni mucho menos mentir. Los fondos tienen un proceso más o menos rigurosos de revisión de documentos y números, donde se encuentran todas estas alertas, pero si no es aquí, los fondos luego hacen revisiones periódicas de los reportes de las compañías, o derechamente participan en los directorios. Es clave ser ciento por ciento transparente, porque la luz va a salir en algún momento y puede quebrar la relación muy fácilmente”.

Bajo esta misma línea pese a que las oportunidades sean más escasas en el contexto económico actual, aún existen. Cabe destacar que, entre los emprendedores, es una preocupación común la búsqueda de financiamiento, sin embargo, no todos las startups y emprendimientos son invertibles. Albertinazzi explica que “es vital comprender qué es lo que le funciona a cada organización”. Si ya ha identificado que su emprendimiento requiere de un proceso de levantamiento de capital, el experto de Startups Grind recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos:

A menos que una idea sea muy disruptiva e innovadora, debes tener validaciones, o mejor aún, ventas que demuestran la escalabilidad o proyección.

Debes crear un newsletter para inversores. Primero preguntar al inversor si le gustaría ser parte, de ser así, es importante enviar tus mejores avances periódicamente. Ejemplo: mensualmente.

Consejos finales

Finalmente, director ejecutivo de Startups Grind, Luca Albertinazzi entrega tres consejos o maneras de actuar para enfrentar las negociaciones.

Puede que el “No” no sea final : Hay muchos motivos por los que un fondo puede decir que no, pero en varios casos esto obedece más bien a las condiciones del momento. Hay que tomar en cuenta que cada rechazo es importante para estar más cerca de tu objetivo. Siempre solicita feedback y pregunta cómo podrías mejorar.

: Hay muchos motivos por los que un fondo puede decir que no, pero en varios casos esto obedece más bien a las condiciones del momento. Hay que tomar en cuenta que cada rechazo es importante para estar más cerca de tu objetivo. Siempre solicita feedback y pregunta cómo podrías mejorar. Saber de quién quieres levantar capital : Los inversionistas tienen ciertos intereses, estrategias y objetivos con sus inversiones, el conjunto de esto se llama “Tesis de Inversión”, y es lo que define si las inversiones de un fondo van a ser en alguna industria o mercado específico, o si los fundadores deben tener alguna particularidad o la empresa debe tener cierto tamaño.

: Los inversionistas tienen ciertos intereses, estrategias y objetivos con sus inversiones, el conjunto de esto se llama “Tesis de Inversión”, y es lo que define si las inversiones de un fondo van a ser en alguna industria o mercado específico, o si los fundadores deben tener alguna particularidad o la empresa debe tener cierto tamaño. Post levantar capital: La misión del fundador luego de iniciar esta relación es mantenerla y sacarle el máximo provecho. Es clave mantener al inversionista informado, avisarle cuando hay problemas, y comunicarle las buenas noticias.

Con el fin de poder apoyar y orientar a la comunidad emprendedora del país, Startup Grind realizará un evento gratuito para reafirmar estos consejos como también para entregar toda la información para entender cómo funciona el proceso de para levantar capital y las variables que están valorando los inversionistas. La instancia se realizará en HUB de Providencia, Antonio Bellet 333, Providencia, el 26 de octubre a las 18:30. Inscripciones abiertas a través de www.startupgrind.com