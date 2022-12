Bodytime: un emprendimiento para que le des el tiempo que se merece tu belleza

Para Jacqueline Lozano como para Gabriela Soto el tiempo es un elemento importante. Y tienen claro que en el caso de las mujeres es mucho más, pues deben aprovechar cada minuto para sus múltiples tareas en el trabajo, con la familia, las amigas y los personales.

“Una, generalmente, sacrifica mucho estos últimos, especialmente los que tienen que ver con nuestro cuidado, para que el tiempo rinda y dejaba de lado tratamientos que contrataba”, comenta Jacqueline a Esfuerzo Pyme y Publimetro.

Un día, durante una conversación, las amigas, coincidieron con que un factor les estaba impidiendo llevar con regularidad sus tratamientos eran la distancia y el tiempo de traslados: “Nos dimos cuenta de que gran parte de estos establecimientos quedan en las comunas del barrio alto. Entonces las personas que viven lejos de estos lugares no tienen acceso a centros de estética porque le quedan a trasmano. Eso es lo qué pasa con las vecinas y quiénes trabajan en la comuna de Peñalolén como nosotras”, explica Jacqueline.

La apuesta

Jacqueline y Gabriela, nacidas y criadas en dicha comuna, comenzaron a planificar la idea de contar con su propio negocio, pero no para hacerse millonarias sino también como una forma de implementar su experiencia como usuarias y abrir posibilidades a las mujeres de la comuna y a quienes trabajan en ella contar con un servicio de estética de primera calidad.

“Es un servicio que toda mujer debiese poder conocer y poder acceder. La idea es tener precios accesibles, porque en los centros del barrio alto son carísimos. Nosotras tenemos los precios más bajos de la comuna e invitamos a las mujeres de Peñalolén a venir a conocernos a hacerse este cariñito”, asegura Lozano.

Servicios de calidad y a buen precio Para Jacqueline Lozano (en la foto) como para Gabriela Soto la idea de este centro de estética es para acercar tratamientos de belleza de calidad y a precio justo a las vecinas de Peñalolén y a quienes trabajan en la comuna. (Cristián Méndez)

Las amigas se transformaron en socias en el momento que decidieron comprar su primera máquina de depilación láser. Ambas viajaron a México para adquirirla, y a su vuelta, su destino de convertirse en emprendedoras, de crear su centro de estética ya estaba escrito. Nace así Bodytime, ubicado en Av. Sánchez Fontecilla 1616, local 2, Peñalolén.

Belleza que te mereces

El impulso inicial, como le pasó a muchos emprendedores, fue frenado primero por el estallido social y luego la pandemia.

“Fue muy compleja esa época porque la gente no salía de la casa. Pero ahora estamos bien gracias a nuestras clientas que nos recomiendan y vienen muchas más gracias al efecto boca en boca. Eso se debe a que estamos entregado un servicio personalizado, seguro y que yo misma utilizo”, cuenta orgullosa la también trabajadora social de profesión.

“Bodytime” cuenta con tratamientos de limpiezas faciales profundas realizadas con microdermoabrasión que mejora la calidad de la piel y que elimina las células muertas. También con radiofrecuencia facial, que estimula la producción de colágeno, lo que permite una mayor elasticidad en la piel y devuelve luminosidad al rostro.

Clienta a clienta fueron sumando Una vez superada la pandemia, gracias a los servicios que tienen, los precios, la infraestructura y la atención, Bodytime comenzó a hacerse conocido en Peñalolén y sus alrededores. (Cristián Méndez/Esfuerzo Pyme)

Y hay más en la lista de servicios estéticos. Depilación IPL (Luz Pulsada Intensa) para diferentes zonas: facial, axilas, brazo, rebaje, perianal, glúteos, media pierna, pecho, abdomen, lumbar y dorsal. Tratamientos de hidratación facial profunda que consiste en atraer y retener agua hacia zonas en que se han perdido y además tratamientos corporales reafirmantes y/o reductor que sirve para reafirmar y tonificar la piel lo que reduce la celulitis, como también, modela el cuerpo.

“Somos muy bodypositive y tenemos servicios para todos con muy buenos precios. En estos tiempos uno debe tener mucho cuidado con el tema del cuerpo, porque la gente quiere verse como quiere verse, no valen los estereotipos. Hay personas que les preocupan los bellos de las piernas, pero no de las axilas, por ejemplo. Es un espacio muy diverso en que también vienen muchos hombres. Además, el estar en un barrio y no en un mall nos da ventajas: atendemos por hora, no hay aglomeraciones y hay estacionamientos, finaliza Jacqueline Lozano.