Estudios recientes refleja que el aceite de oliva puede prevenir problemas cardíacos y de Alzheimer

Sin duda alguna este fruto vegetal derivado del olivo y gracias a sus múltiples propiedades para la salud, es uno de los favoritos por distintos médicos y nutricionista para la recomendación de su uso.

Originalmente era recomendado exclusivamente para combatir la obesidad y ser el remplazante de la manteca, cremas y distintas grasas lácteas.

El aceite de oliva sigue revolucionando la medicina Foto: Pixabay

Novedoso descubrimiento

Recientemente una nueva investigación determinó que las personas que consuman en cantidad considerable el aceite de oliva tienen menos riesgo en desarrollar enfermedades con altos grados de complicaciones como son las cardiovasculares, Alzheimer y peor aún, el cáncer.

Los datos fueron publicados por el Journal of the American College of Cardiology (JACC). Para el estudio se analizó a 60.582 mujeres y 31.801 hombres del Estudio de Salud de Enfermeras y el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud.

Es importante resaltar que todas las personas que participaron en el estudio no padecían ninguna de las enfermedades analizadas. Otra de las particularidades de la investigación es que el proceso duró 28 años y cada participante se tuvo que pesar una vez cada cuatro año.

Durante todo el tiempo los científicos compararon la cantidad de consumo diario de cada persona con respecto al aceite de oliva, manteca y mantequilla.

Resultados

La mayoría de los médicos por mucho tiempo dudaron de si en realidad las personas participantes preferirían en su dieta el aceite de oliva por encima de otras grasas lácteas, sin embargo, el resultado final fue sorpresivo para todos.

Se destacó que las personas consumieron más aceite de oliva, pasando de aproximadamente 1,6 gramos por día en 1990 a unos 4 gramos por día en 2010. El uso de margarina se redujo durante ese tiempo de 12 gramos diarios en 1990 a 4 gramos por día en 2010.

También se descubrió que los que consumían mayores cantidades de aceite de oliva por día (9 gramos) tenían un 19% menos de riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular, un 29% menos de fallecer por una enfermedad neurodegenerativa como el alzheimer, un 18% menos de morir por una enfermedad respiratoria y un 17% menos de morir por cáncer.

A diferencia de los beneficios del aceite de oliva, las personas que usaron 10 gramos al día de grasas como margarina, manteca, mayonesa y grasa láctea por aceite de oliva tenían un riesgo de muerte de hasta un 34% menor.