Horóscopo de hoy: miércoles 16 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Hay una situación en el plano laboral que podría perjudicarte y tiene que ver con las redes sociales. Cuidado con estafas. En el amor, ha llegado el momento de plantearte una separación porque no pueden seguir llevando una relación donde las discusiones están a la orden del día.

Tauro

Necesitas resolver un tema concreto en el plano laboral para poder arrancar con otro proyecto. Organízate y planifica las acciones a tomar. En el amor, encontrarás a una persona desconocida que te ofrecerá ayuda. Confía en ella, es alguien muy competente y puede terminar en una bonita amistad.

Géminis

Ten paciencia que la noticia que estás esperando en el plano laboral va a llegar. Esfuérzate por el aquí y el ahora para que puedas cosechar en el futuro. En el amor, no presiones a tu pareja, él buscará el momento adecuado para que puedan solucionar sus diferencias. Deja que todo suceda en su momento.

Cáncer

Una situación grave está afectando el ambiente laboral. Tú no tienes ninguna responsabilidad en lo que está sucediendo así que mantente al margen de esa situación. En el amor, no te quedes en silencio, resuelve lo que está pasando con tu pareja porque pueden tener una ruptura muy controversial y no es la idea.

Leo

Tienes una actitud de negatividad que en nada te beneficia en el plano laboral. Cambia el ánimo porque así no vas a lograr llegar a la meta. En el amor, es mejor que te plantees cambiar tu forma de abordar una situación que te tiene molesta con tu pareja. No puedes seguir exigiéndote tanto.

Virgo

Tú eres la piedra angular de ese negocio, por eso tus superiores te confían tanta responsabilidad. Vas a salir adelante porque tienes la determinación para hacerlo. En el amor, ya sabes que con las discusiones no vas a llegar a ningún acuerdo, ni siquiera a un punto medio. Así que debes tomar una decisión definitiva.

Libra

Las cosas van a marchar muy bien si te planificas el tiempo y organizas las estrategias. Esto te hará avanzar rápidamente en las metas que te has trazado. En el amor, están separados no porque quieran sino por temas de salud. Tranquila que ya pronto podrán estar juntos.

Escorpio

Estas en un punto en el que no soportas la ineficiencia de otros en el plano laboral. Debes tener paciencia, nadie es perfecto y las cosas se darán en el momento justo. En el amor, necesitas actuar con mucha inteligencia para no dañar a tu pareja con tus palabras. Quizá te vendría bien una ayuda externa.

Sagitario

No esperabas un dinero que hoy te llega a tus manos y que servirá para solventar una situación legal de tu negocio. Agradece al universo. En el amor, te encontrarás con mucha claridad mental para plantearle a tu pareja una decisión que quieres tomar.

Capricornio

Necesitas el apoyo de todo el equipo de trabajo para poder enfrentar a los superiores y exigir ese ingreso extra para que los negocios marchen como ellos quieren. En el amor, quizás es hora de revisar tus comportamientos y ver dónde estás cometiendo errores. Procura centrarte en lo importante.

Acuario

Las relaciones públicas te ayudarán a concretar un negocio que desde hace tiempo está estancado. Te desenvolverás muy bien. En el amor, alguien de tu familia necesita de todo tu apoyo para salir de una situación económica muy difícil. No lo dejes solo porque esa situación puede terminar en una tragedia.

Piscis

No permitas que alguien pase por encima de tus órdenes. Tu planteaste esas estrategias y tienes que hacer valer esa decisión. En el amor, no te gustan los secretos, te crean cierta ansiedad, y hoy vas a estar con bastante zozobra.