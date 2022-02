Joven gastó 35 mil dólares en cirugías para lucir “perfecto”

Para Dale Saint Cullen, un chico de 28 años oriundo de Reino Unido, su apariencia no estaba acorde al estándar de belleza perfecta de las redes sociales, por eso se obsesionó en cambiar su físico.

Todo comenzó cuando Cullen se lanzó al quirófano hace 5 años para hacerse un primer retoque. Así fue pasando el tiempo y su interés por verse “perfecto” frente al espejo lo llevó a acumular citas con cirujanos plásticos, esteticistas, odontólogos y estilistas, incluso, viajó hasta Turquía y Polonia, países donde ofrecen el llamado “turismo médico”, que no es más que la promoción de paquetes que incluyen cirugías a costos bajos, boletos, hospedaje y comidas. Ahora, este hombre suma casi 35 mil dólares en gastos relacionados con su imagen.

Joven cambia su rostro con cirugías plásticas (Capturas)

“En las redes sociales, nunca me di cuenta en ese momento, pero estaba mirando a estas personas que se veían perfectas y caí en este círculo vicioso de perseguir lo que no era la realidad, era completamente falso”, citó Milenio.

Lo más curioso de todo es que Cullen lo hizo “presionado” por las redes sociales y apenas se está dando cuenta de su error, ya que, como él mismo lo reconoce, la perfección no existe. “Me tomó un tiempo darme cuenta de que no es así como se ven en la vida real. Me di cuenta de que nunca lograré lo que estoy buscando. Realmente debes amarte a ti mismo desde adentro”, admitió Cullen luego de reflexionar sobre el enorme gasto que hizo.

“Tengo 28 años ahora y parece que las personas en las redes sociales son cada vez más jóvenes y me preocupa el efecto que tiene sobre ellos. Cuando ves a todas estas estrellas de reality shows e influencers y se ven perfectos, puede ser realmente dañino para los jóvenes. Y cuando las personas alientan a los seguidores a que se operen o les dicen a las personas que compren estos productos o que obtengan la sonrisa perfecta de Hollywood, es una locura”.

Perseguía tendencias

Cullen se hizo cambios bastante notorios si se comparan sus fotos actuales con las de antes. El chico era un poco obeso y de rostro común, pero luego de varios años, rinoplastias, aumentos de labios, realce de pómulos, liposucciones y trabajos estéticos parece otra persona, pero eso hoy no lo hace feliz.

El hombre reconoce que inició una carrera por estar en la cresta de la ola, buscando destacarse en un mundo donde la imagen personal es muy escrutada. “Era como si siempre hubiera una nueva tendencia y simplemente no podía seguir el ritmo. Estoy a favor de seguir la tendencia, pero no cuando eso significa que tienes que cambiar toda tu cara”, citó A24. El chico reconoce su error, como dando por terminado el ciclo de gastos que tuvo en su rostro, que luce carillas dentales, un mentón de muñeco “Ken” y nariz perfilada.

