Un máximo de dos cervezas por día no hace mal al cuerpo humano

Aunque se demostró científicamente que un par de cervezas ingerida al día no hacen daño a la salud del ser humano tanto física como psicológica, el debate sigue instalado en determinar si se puede tomar a diario sin ningún problema alguna cerveza o si el consumo pueda ser considerado un exceso que conlleve a la enfermedad del alcoholismo.

Sin embargo, el reciente estudio presentada por la profesora Ascensión Marcos Sánchez, profesora de Investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, en Madrid, España, indicó aunque mucho no lo crean, que se puede determinar un consumo moderado de hasta dos cervezas por día.

El equivalente a la cantidad requerida por el estudio indica que se le llama consumo moderado al 196g/por semana, lo que sería por día 28/g que vendría hacer lo mismo que dos tercios de litros de cerveza diarias aproximadamente para hombres y 112/g semanal (16/g diario) que sería un tercio de litro de cervezas para el sexo femenino.

Cerveza AP (Matthias Schrader/AP)

Sin riesgos cardiovasculares

El estudio presentado oficialmente por la revista Nutrients, indicó que lo que ellos explican consumo moderado, no pone en riesgo de ninguna manera a las personas con respecto a temas cardiovasculares, pero las personas que sufran de alguna enfermedad detectada se recomienda no hacerlo o consultarlo previamente con su médico personal.

Paras los que sufren de obesidad o personan que cuidan estéticamente de su abdomen, el análisis reflejó que el uso debido y moderado de hasta dos cervezas diarias no aumenta el peso corporal.

Dos cervecitas al día que pueden ayudar a las personas mayores

tren de la cerveza

Un llamativo dato para las personas adultas y de la tercera edad. Es que se determinó que el consumo moderado de dicha bebida alcohólica disminuye el riesgo de diabetes en hombres y ayuda notablemente al aumento de masa ósea, característica primordial para disminuir las fracturas de huesos en personas mayores.

Dicho todo esto, no te hagas drama con que una o dos cervezas te pueden hacer daño. Al contrario, no lo pienses mucho cuando te provoque y refréscate con una buena cerveza. Pero recuerda, ¿si quieres aprovechar los beneficios de la investigación? No te emociones y respeta la cantidad diaria sugerida por los especialistas.