No se puede creer: el estilo gótico regresa como tendencia para el 2022

Hoy sabemos que lo retro está de moda, y cuando se trata de los años 80, ¡todavía más! Así lo han dejado ver millones de usuarios en Pinterest , quienes diariamente acuden a la plataforma en busca de aquel outfit o tip de maquillaje que los transporte a una era donde los colores neón y las chaquetas deportivas eran lo más in.

Aunque los maravillosos años 80′s tienen mucho más para ofrecer: la subcultura gótica se desarrolló simultáneamente durante esta década en diversos países donde a través de la música, el cine de terror y la literatura trajo consigo una estética muy particular basada en las artes oscuras y el misticismo de las emociones más fuertes y profundas del ser humano. Este año, su estética ha escapado de las sombras para entrar al foco de atención.

Como lo ha indicado el informe anual Pinterest Predicts , que recoge datos de búsqueda de millones de usuarios en el mundo para descubrir lo que estará en boga en el futuro, el estilo gótico se ha convertido en una de las mayores tendencias a nivel global. Los colores oscuros y los motivos clásicos y elegantes de las prendas victorianas como largas faldas y corsés, poco a poco se apoderan de los outfits de las personas, ¡sin importar si es para una fiesta o para ir a trabajar!

De acuerdo con los términos de búsqueda más populares, el estilo Casual de negocios gótico ha crecido más de 90%, mientras que las pijamas de estilo gótico han aumentado en más de 85%. A su vez, la arriesgada y bien lograda combinación de vaquero gótico (+70%) , es una de las tantas nuevas ideas que han surgido en el regreso de esta oscura tendencia.

Estilo gótico

De día o de noche, sin duda vemos como el goth también gana adeptos de todo el mundo y de todas las edades a través de Ropa gótica para bebés , que es quizás la mayor sensación con un +120% en búsquedas.

Llevando el estilo goth a otro nivel

Cuando los usuarios descubren algo que les gusta en Pinterest, lo abrazan inmediatamente para hacer parte de su estilo de vida. Así es como han surgido algunos de los creadores más destacados que hemos visto últimamente inspirar a otros a través de ideas frescas convertidas en pins y tableros.

La creadora de belleza Lauren Elyse encarna a la perfección el auge de esta tendencia, pues sabe cómo transformar y adaptar el estilo gótico en un look impresionante. Lauren comparte tutoriales de maquillaje para metaleros y formas de lograr un estilo glam con un delineador; todo inspirado en la música alternativa y las subculturas.

“Es muy fácil reducir el gótico a todo lo que tiene un aspecto totalmente negro. Yo creo que el mundo del gótico es en realidad una forma de expresar nuestras emociones más oscuras. Puedes adoptar cualquier estilo, ya sea el color rojo o ahumado, ropa cómoda, de talle grande o hasta un look de vaquero. El gótico no me resulta intimidante; ¡es divertido!”, señala la creadora.

Como es de esperar, los usuarios están buscando nuevas formas para trasladar lo que más les gusta de la estética gótica más allá de su armario, incluso si eso significa hacer unas cuantas modificaciones en el hogar. De acuerdo con la plataforma, la búsqueda de ideas para la Decoración de cocina gótica ha aumentado un 85%. Repisas , utensilios con un toque clásico y macetas ya están dando un toque oscuro y muy curioso a casas de muchos gracias a Pinterest.

Estilo gótico

Sin duda, la búsqueda de una sola idea puede ser el detonador para comenzar a planear algo increíble. Ya sea para buscar el mejor atuendo del día o para darle una nueva cara a nuestros espacios, sin importar si es con mucho o un solo color, es un hecho que el goth ha llegado para quedarse en este 2022.