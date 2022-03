Estos son los ejercicios indispensables que recomiendan expertos de Harvard

Para mantener una buena salud física, prevenir lesiones y enfermedades por sedentarismo, la ciencia ha encontrado tres posiciones que brindan beneficios a cualquier edad y en conjunto son una agradable experiencia.

No se trata de movimientos exigentes o extenuantes, pero sus efectos son precisos en las zonas que más se debilitan con el tiempo. Marty Boehm, fisioterapeuta del Brigham and Women’s Hospital, que está afiliado a la Harvard Medical School, explicó la clave está en trabajar los abdominales y las lumbares hasta los glúteos, citó un informe de La Vanguardia.

A través de la web de la Harvard Health Publishing, dijo que los músculos centrales “brindan estabilidad a las partes móviles por encima y por debajo de ellos”, de allí que, mantenerlos fuertes y activos es la opción con mejores resultados en el tiempo. A este grupo de músculos se le llama “Core”, que es una palabra en inglés, cuyo significado es “centro” o “núcleo”. Se refiere a los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna, precisa BBC.

Los ejercicios sanadores

Se trata de tres posiciones con mínima complejidad que se puede hacer a cualquier edad. Sus beneficios son muchos ya que los estiramientos favorecen la circulación, se afina el equilibrio y la fuerza muscular al necesitar sostener el cuerpo con brazos y piernas.

El puente: A este ejercicio que se inicia estirados boca arriba se le conoce en la práctica del yoga como Setu Bandha Sarvangasana. Doblamos las piernas y mantenemos los brazos estirados con las palmas de las manos pegadas al suelo. Partiendo de esa posición elevamos el cuerpo apretando los glúteos. El especialista recomienda hacer 10 repeticiones del ejercicio, aunque cada persona puede personalizar la intensidad en función de su estado físico.

La plancha o tabla: El ejercicio se inicia con estirados boca abajo. Con los codos apoyados en el suelo y los pies juntos, elevamos el tronco 10 veces como mínimo. Una alternativa para las personas a las que les cueste levantar su cuerpo en esta posición es que flexionen las rodillas y las apoyen sobre el suelo.

Levantar brazos y piernas: Consiste en mantener las rodillas y los brazos en el suelo y elevar una pierna y un brazo al mismo tiempo. Para mantener la estabilidad, es recomendable levantar la pierna derecha y el brazo izquierdo, luego al revés. Lo recomendado es repetir 10 veces, pero nuevamente el estado físico de cada persona fijará la cifra final de repeticiones.

Ventajas de la “tabla Boehm”

Lejos de lo que podría pensarse, esta sencilla rutina de ejercicios no necesita de gimnasios. Todas las posiciones se pueden realizar en la comodidad de la casa, de modo que no hay excusas para no hacerlas.

Ejercicios para mejorar la salud según Harvard (Unsplash)

Todas las posturas son muy conocidas en el yoga, que es una práctica con miles de años de antigüedad, solo que en esta disciplina se combinan con otras posturas pero en esencia es el punto de partida en esta carrera por la buena salud. En general, los ejercicios mejoran la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad, facilita la respiración al mejorar la higiene postural, cuanto más fuerte sea la musculatura del llamado core, mayor será la protección para los órganos internos.