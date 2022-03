Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 10 al 12 de marzo del 2022

Conoce cuáles son tus números de la suerte en el horóscopo de Mhoni Vidente para un fin de semana lleno de energía positiva. También te entrega el signo del zodiaco con el que eres más compatible.

Aries

Fin de semana de estar con toda la buena energía tu alrededor. Tu número de la suerte es el 13 y este domingo se verá reflejada la abundancia y prosperidad. Ponte mucho perfume antes de salir de casa y algo de plata para acrecentar la suerte. Serán días de mucha convivencia con tu pareja y por fin decides ya formalizar la relación. Este viernes va a ser de mucho trabajo y la firma de un contrato nuevo laboral que te va a dejar más abundancia, solo trata de cuidarte de los chismes y de no platicar tu vida privada.

Recuerda hacer tus pagos de tarjeta, es muy importante que lleves una vida más administrada y cuidar tu dinero. Tendrás un golpe de suerte y va a ser con los números 7 y 15. Usa mucho el color rojo y naranja para que atraer la energía positiva. Cuídate de problemas de infección, ve con tu médico.

Tauro

Viernes de estar con mucho trabajo y tener juntas de ultima hora, en las que harán cambios muy importantes en cuestiones de asignación de nuevos puestos. Sigue con esa buena actitud y siendo profesional en todo lo que realizas, que ya te va a llegar tu recompensa. Recuerdas mucho a alguien que ya no está contigo, trata de cerrar ese circulo amoroso y avanzar en tu vida sentimental.

Te llega la invitación de salir de viaje en estos días. Eres muy bueno para hacer dinero, pero también para gastarlo, así que aprende a ahorrar para el futuro. El domingo te recomiendo prender una vela blanca y que le pidas a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas. Decides vender tu carro y cambiarlo por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 34. No prometas lo que no vas a cumplir.

Géminis

Estarás analizando un cambio de actitud contigo mismo, recuerda que no te la puedas pasar toda tu vida pensando en lo que podrías haber hecho. Es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas, intenta que tu vida amorosa no se centre en eso y deja que fluya más la pasión. Te recomiendo irte a caminar y meditar para recuperar tu tranquilidad emocional.

Cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no platicar todo y ser más discreto. El 13 de marzo tendrás una renovación de energía, por eso trata de tomar un poco de sol y poner una vela de color rojo para pedir a tu ángel de la guarda lo que necesitas . Tus números de la suerte son 7 y 66. Fin de semana de muchas reuniones, pero trata de no excederte con el alcohol.

Cáncer

Tendrás varias juntas para cambios de puesto y modificación de salarios, así que trata hablar con tus superiores para que te den un bono. Recuerda que estás en el tiempo de crecer económicamente y poder comprar una casa y acrecentar tu patrimonio. Hazte tiempo para ti y salir con tu pareja, no dejes que ese amor se enfríe. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Este 13 de marzo tendrás un golpe de suerte con los números 4 y 21.

Cuídate de dolores de estómago e intestino, recuerda seguir con la dieta. No dejes los cursos del fin de semana para aprender idiomas. Sabrás de un divorcio familiar que te va a doler mucho emocionalmente. Arreglas papeles de pasaporte. En este fin de semana tendrás mucha ayuda de tu ángel de la guarda, así que puedes pedirle lo que necesitas y se te dará.

Leo

Te busca un amor del signo de Aries o Géminis para verte y volver a estar otra vez como pareja. A veces te desesperas porque no encuentras el interés de tu vida, pero eso es normal en tu signo, solo debes tratar de relajarte y ser feliz. Te compras una computadora y cambias tu celular. Buscas a un amigo para ofrecerle un negocio para los fines de semana y va a ser de publicidad o diseño.

Eres muy bueno para ayudar a los demás y eso hace que sigas creciendo espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte este día 13 de marzo con los números 3 y 28. Trata de vestir de colores claros para que tu armonía de vida esté de lo mejor. Celebras el cumpleaños de un familiar muy querido. Te llega la propuesta de hacer un cambio de casa. Cuídate de dolores de espalda baja y riñón, trata de tomar más agua natural.

Virgo

Estarás un poco cansado y sientes que la energía de tu trabajo es muy pesada, así que es el momento de pensar en cambiarte a una nueva empresa u otro proyecto laboral con mejores personas a tu alrededor. Tomas un curso de diseño o computación los fines de semana. Sabrás de un problema familiar y vas a estar dando mucho apoyo emocional y económico. Un amor del pasado te vuelve a buscar, pero solo para algo casual.

No le tengas miedo a lo que dicen de ti, tú sé fuerte y sigue con tu condición de vida. El domingo tendrás una propuesta de poner un negocio con unos amigos, hazlo para crecer más en lo económico. Estos tres días vas a tener mucha suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 9 y 21. Mandas a arreglar tu carro. Ten cuidado con prestar dinero, es posible que no te lo regresen.

Libra

Muchas alegrías y buenas noticias te llegan este fin de semana. Estás en tu mejor etapa porque te sientes enamorado, pero debes entender que el amor se da en el momento indicado, y a ti te llegó. Deja a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja, te domina la inseguridad, así que ten calma. Sales de paseo el viernes y vas con tus amigos a una cena para festejar a un familiar.

Te llega dinero extra por un pago de comisiones. Estos tres días tendrás la suerte de tu lado y más con los números 08 y 12. Sigue con la dieta, pero olvídate de hacerte una cirugía estética; lo mejor será que hagas ejercicio para mantenerte en forma. El 13 de marzo te llegará una sorpresa muy importante que te hará muy feliz. Compras un boleto de avión para el mes de abril. Los que están casados tiene embarazo en puerta.

Escorpión

Sales a pasear este fin de semana y pasas tiempo con tu familia, pero trata de frecuentarlos más; a tu signo le gusta estar con muchas personas para sentirse querido. Un amigo te pide prestado. Sigue con el ejercicio y la dieta para que te veas de lo mejor. El viernes estarás ocupado con muchas tareas pendientes en tu escuela y trabajo, tu signo suele tener varias ocupaciones al mismo tiempo, así que administra mejor tu tiempo.

Analiza iniciar un negocio los fines de semana, tu signo busca la estabilidad económica y éste es el momento de hacerlo, pero dale continuidad a todo lo que realices. Un amor nuevo te buscará y será del signo de Acuario o Virgo. Cambias tu carro por uno más reciente. Este 13 de marzo convive con la naturaleza, eso aumentará tu energía positiva. Tus números de la suerte son 03 y 29.

Sagitario

Enfrentarás muchas presiones en tu trabajo este viernes, las energías de tu signo estarán revueltas, así que trata de no comentar nada sobre los demás y no cargues problemas ajenos. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te causa melancolía por la forma en que terminaron; es mejor que platiquen y queden en paz. Ten cuidado con problemas de los pulmones y corazón, deja el cigarro.

El 13 de marzo vendrá a ti la oportunidad de crecer en lo espiritual, por eso te recomiendo que cargues algo de plata y te pongas mucho perfume antes de salir de tu casa. Cuida a tu papi porque andará un poco enfermo, no lo descuides. Los que están en busca de una pareja, este fin de semana conocerán a personas muy compatibles del signo Aries, Cáncer o Acuario. Mandas a arreglar tu carro. Tus números de la suerte son 14 y 50.

Capricornio

En lo económico, este viernes será tu día de suerte, te ofrecen un asenso y te invitan a trabajar a una empresa internacional; no lo pienses, busca siempre tu bienestar en todos los sentidos. Evita regresar con tu ex pareja, es mejor que queden en paz y sigas tu camino conociendo personas más compatibles contigo del signo Libra o Cáncer.

Tu signo es muy acelerado y quieres todo de prisa, eso hace que cometas errores en tu trabajo, así que trata de hacer todo con calma. Cuídate de problemas hormonales, ve con tu médico. Tendrás un golpe de suerte el 13 de marzo con los números 17 y 31. Vete de viaje en estos días, eso te ayudará a estar más relajado. Estás en tu mejor momento de hacer proyectos nuevos, pero dale continuidad a lo que emprendas. Un amor se va de viaje; no estés triste, regresará a tu vida.

Acuario

Este fin de semana te divertirás mucho y estarás en compañía de tus seres queridos. Estás en una de las mejores etapas de tu vida, trata de disfrutarlo al máximo. Te llega un amor que esperabas desde hace tiempo, recuerda que lo importante de tu relación es disfrutar y que te sientas amado. Haces pagos de tu tarjeta y te pones al corriente. Cierras un ciclo con un amor del pasado y comienzas otro con una pareja del signo de Tauro o Libra que será más compatible contigo .

Te invitan a salir de viaje con tus amigos para el mes de abril. Cuídate de problemas del estómago o infección, ve con tu médico. Tendrás una revelación divina el 13 de marzo, te recomiendo que te bañes con agua bendita y sal en grano para limpiar tu entorno. Te llega dinero extra por lotería con los números 23 y 40. Cambias tu look.

Piscis

Tendrás mucha suerte con las oportunidades de trabajo o asenso laboral. Este fin de semana recibirás regalos y te festejan tus seres queridos. Tu signo siempre tiene una ayuda mágica y este fin de semana se intensificará, por eso te recomiendo que el 13 de marzo prendas una veladora blanca con perfume tuyo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesites.

Te acuerdas mucho de un amor del pasado y eso es normal, lo que no es normal es que no avances en la vida, así que cierra ese círculo amoroso y conoce más personas. Te invitan a salir de viaje y a realizar un paseo. Arreglas tu coche de los frenos y llantas. No olvides hacer tus pagos de colegiaturas o tarjeta de crédito. Tendrás tres días de suerte en los juegos de azar con los números 08 y 21. Pon tu negocio, te ayudará a estar mejor económicamente.