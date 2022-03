3 hábitos diarios que dañan los huesos

Es normal que nuestro cuerpo, con el tiempo y la edad, vaya desgastándose. Sin embargo, nuestro estilo de vida también influye en el deterioro de partes fundamentales de nuestro organismo, como los son los huesos.

Los huesos son una parte esencial para poder hacer nuestras actividades cotidianas, ya que nos dan soporte y nos permiten movernos, pero por si fuera poco, también nos protegen de lesiones al cerebro, al corazón y a otros órganos. Es por esto que te contamos que hábitos diarios, que aunque parecen inocentes, pueden ocasionar problemas como debilitar la densidad ósea, micro fracturas o incluso más graves como deterioro irreparable, para que evites hacerlos:

Tronar los dedos

Esta es una de las acciones más comunes que realizan millones de personas, sin embargo, pocas personas saben lo dañino que es puesto que además de desgastar los huesos y causar deformaciones, también se afectan las articulaciones como tendones y ligamentos.

Evitar los rayos del sol

Aunque mucha exposición al sol también puede ser dañina, tampoco es bueno no recibir esos rayos de luz de vez en cuando. Los rayos solares permiten obtener la dosis de vitamina D necesaria para fortalecer los huesos sin que te des cuenta. Lo más recomendable es exponerse al sol durante solo 20 minutos al día.

Usar calzado incómodo

Para la salud de los huesos es importante usar zapatos de la talla correcta, que calcen bien con los pies, evitar tacones muy altos y suelas que sean muy delgadas, puesto que los zapatos deben amortiguar de manera correcta el peso de las personas, asimismo, si se usan tacones constantemente y muy elevados, pueden causar daños cervicales. Tampoco se debe usar calzado muy apretado, ya que esto puede causar deformaciones en los dedos.

Además de estos hábitos, también hay otras cosas que tener en cuenta que también pueden perjudicar tus huesos como tener una mala alimentación y no dormir al menos ocho horas diarias, ya que cuando no se descansa bien la médula ósea reduce la densidad mineral, lo que te hace más propenso a desarrollar osteoporosis, padecimiento que también se ve afectado al no llevar una dieta adecuada, porque puede haber falta de calcio.