Si no estás a gusto con tu trabajo, conoce las recomendaciones de Harvard para tener estabilidad mental

Desde chicos se nos inculca que hay que prepararse profesionalmente para poder asumir con estabilidad la vida adulta laboral. En tiempos pasados muchos estudiaban carreras universitarias impuestas por sus padres, pero en la actualidad pasa lo distintos y son cada día más los que estudian por gustos personales y convicciones.

Siempre se nos dijo desde los primeros pasos escolares que es fundamental prepararse para lo que uno en verdad se siente a gusto y capacitado, ya que es la característica principal para desempeñar el trabajo que más se quiere.

Sin embargo, por más que se estudie o prepare para una profesión determinada, miles son los casos de personas que no se sienten a gusto con sus puestos de labores. Las causantes principales muchas veces son porque no se consiguen los cargos que se apetecen y otras veces por más que se encuentren, el ambiente laboral entre supervisores y compañeros se hace insoportable.

Por más que uno lo desee con todas las fuerzas, la realidad es que no siempre se encuentra el equilibrio perfecto entre amar lo que uno hace para subsistir y el puesto laboral en el que nos desempeñamos. Ese malestar, disconformidad e incomodidad puede afectar la salud mental, generando frustración, angustia, ansiedad, entre otros trastornos psíquicos.

Ante todo lo explicado, la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos realizó una lista de consejos para las personas que sufren sobre éstos problemas laborales. La idea principal es poder conseguir la manera de sobrellevar la situación y mantener un poco más la paz interna y estabilidad mental.

Cinco consejos de Harvard para combatir la disconformidad laboral

1) Si no lograste estar en el trabajo que deseas, trata de querer el trabajo en el que estás. El consejo ayuda a enfocar la energía en las oportunidades que el trabajo te puede ofrecer.

2) Fortalecer las relaciones profesionales. Por más que no te guste el trabajo, se tiene la posibilidad de construir relaciones profesionales y conocer a nuevas personas que nos pueden abrir puertas a futuro.

3) Entender que el trabajo forma parte del crecimiento personal. De todo se aprende, incluso a veces más de lo malo o lo que no nos gusta. Con esto se puede adquirir nuevos conocimientos laborales que ayudaría en un futuro en búsquedas de trabajo.

4) No darse por vencido e intentar buscar la manera de revertir la situación. No quejarse tanto y buscar un cambio de panorama, como, por ejemplo, plantearle al jefe o un compañero de trabajo cuáles son las cosas que nos molestan o nos hacen sentir mal e incómodos.

5) Aprender de los errores y no intentar repetir el mismo patrón. En caso de renunciar al trabajo, analizar y hacer un balance de todo aquello que no nos gustó, sea del trabajo como de nosotros mismos y qué no estaríamos dispuestos a volver a experimentar.