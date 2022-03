Técnicas para entrenar y desarrollar la creatividad

Unos son los elegidos por el destino de la vida en nacer con el don de la creatividad, otros no tanto, sin embargo, para ambos casos es fundamental saber desarrollar y mejorar esta condición humana clave para el éxito personal y profesional.

Para ello, un estudio de la Universidad Estatal de Ohio, en los Estados Unidos, determinó algunos métodos novedosos para que las personas pueden mejorar o renacer la creatividad con un sistema más efectivo en comparación a los conocidos y tradicionales.

Fomenta la creatividad y con usa tabla negra como un pizzarón Foto: Pinterest

Técnica de entrenamiento mental

La base del nuevo método de entrenamiento mental es la teoría narrativa. Ésta incentiva a las personas a ser creativas al mismo nivel de los artistas, inventando historias que imaginan en mundos alternativos, cambiando de perspectiva y generando acciones inesperadas.

“Nosotros, como sociedad, subestimamos radicalmente la creatividad de los niños y muchos otros porque estamos obsesionados con la idea de que algunas personas son más creativas que otras. Pero la realidad es que simplemente no estamos entrenando la creatividad de la manera correcta”, aseveró Angus Fletcher, profesor y miembro del Proyecto Narrativo de la Universidad Estatal de Ohio.

Foto: Getty

Estimulación cerebral

El profesor Fletcher informó que la base actual sobre la técnica para el entrenamiento de la creatividad es el pensamiento divergente, la cuál no es para nada nueva y data de la década del 50 del siglo XX. Su función ayuda a desarrollar y ampliar el espectro en la memoria de trabajo, fomentar el pensamiento analógico y promover la resolución de problemas.

“Lo que no puede hacer es ayudar a preparar a las personas para nuevos desafíos de los que sabemos poco hoy. No puede llegar a acciones verdaderamente originales, pero la maquinaria narrativa del cerebro humano puede”, aseveró Fletcher al explicar que el pensamiento divergente no dio los resultados que muchos esperaban por problemas en el enfoque.

Desarrollar nuevos mundos en la mente y situaciones distintas es fundamentar para entrenar la mente y la creatividad.

Angus Fletcher citó como ejemplo una situación sobre una empresa en donde sus empleados se les puede pedir que piensen en su cliente más inusual, y luego imaginen un mundo en el que todos sus clientes fueran así. ¿Cómo cambiaría eso su negocio? ¿Qué tendrían que hacer para sobrevivir? Con el cambio de perspectiva muchas veces se puede entender como agilizar la mente para resolver un problema determinado con ayuda de la creatividad.