Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 21 al domingo 27 de marzo de 2022

Aries

El Mago

Todo lo que se consigue con esfuerzo y sacrificio lo valoramos más que aquello que logramos obtener por circunstancias no tan claras, pero en que hemos hecho un trabajo normal, casi rutinario. En esta semana debieras cambiar tu forma de pensar, tan generalizada, porque podrás lograr muchas cosas, no menores, pues tendrás a tu disposición medios, herramientas, e ideas, que sabrás ocupar y que te permitirán conseguir mucho con un esfuerzo no tan extraordinario.

el mago

Tauro

Siete de Oros

En esta semana se dará algo que no es tan común, pero que sin embargo sucede, los esfuerzos, el tiempo utilizado, y toda acción desplegada en los últimos días, tendrán una recompensa bastante generosa en el resultado, por lo que, sin duda, te servirán de importante estímulo para perseverar en tu actividad, con el despliegue de sacrificios ya experimentados por ti. Recuerda que no necesariamente es una fórmula mágica, pero vale la pena probarla.

siete de oros

Géminis

La Muerte

El tener permanentemente pensamientos, recuerdos, historias del pasado, y acontecimientos felices, nada tiene de malo, excepto, tal vez, si fuesen demasiado recurrentes. Algo muy distinto es si esas recordaciones corresponden a hechos trágicos, dolorosos, traumáticos, que sí es imperativamente necesario borrar de una vez por todas de nuestra mente, a nada conducen. Ocúpate del hoy y de las perspectivas deseadas para el futuro de corto plazo y pon un candado al pasado en esa parte ingrata.

la muerte

Cáncer

El Carro

Cada gestión que ejecutes con la misma dedicación de siempre, con la misma conciencia del cumplimiento del deber, te traerá satisfacciones en una proporción mayor que lo acostumbrado. Todo saldrá sin inconvenientes mayores o trabas inesperadas, por lo que será una semana fructífera. Sin cambiar el ritmo de tu trabajo, ni hacer un esfuerzo adicional. No será fácil, pero si puedes sacar de esta experiencia alguna enseñanza que puedas repetir será invaluable.

el carro

Leo

Nueve de Copas

Durante estos días todo irá tan bien según los esfuerzos extraordinarios que has desplegado en los últimos tiempos, por lo que la experiencia de esta semana debieras considerarla como un merecido premio al trabajo realizado. Recuerda que alguien señaló que “sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego”. Bueno sería que tomaras estas palabras como un estímulo permanente para que lo que hagas tenga el sello de la excelencia y esto se haga costumbre.

nueve de copas

Virgo

Nueve de Espadas

Si durante el transcurso de estos días experimentas episodios severos de arrepentimiento, por lo que pudiste hacer mejor y de esto derivó lo que podríamos definir un yerro, es quizás un ejercicio que dicta la consciencia, especialmente en ti que buscas siempre hacer todo de manera inobjetable. No seas tan severa contigo, el equivocarnos es parte de nuestra naturaleza. Es sana la auto-crítica, siempre que sea constructiva y no lo opuesto. Alguien señaló “no temas la perfección, nunca la alcanzaras”.

nueve de espadas

Libra

Seis de Espadas

Tendrás días algo más tranquilos, comparados con algunos episodios que tuviste que afrontar en el pasado cercano. Estos serán días más amables, especiales para aquellos que esperan algo de paz para fines en que ésta es imprescindible. Aprovecha, si te es posible, ocupar este tiempo de la mejor manera, pues, lamentablemente, no son tan habituales, dada la compleja situación que a todos ha afectado, convulsionando cada actividad de manera especialmente compleja. No permitas que nadie destruya lo que es más valioso en tiempos de crisis, tu paz interior.

seis de espadas

Escorpio

Siete de Copas

Aunque lo duro de la vida nos obliga a preocuparnos del acontecer de cada día, es decir, del aquí y del ahora, no está demás tener guardadas en nuestra intimidad, en aquel rincón en que solo nosotros, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y la conciencia, tienen espacio para soñar despiertos en algo que quisiéramos conseguir algún día, evitando lo imposible, dando paso a aquello que, con esfuerzo y sacrificio, pudiéramos lograr. Lo que debemos desterrar de plano es vivir de ilusiones.

siete de copas

Sagitario

Dos de Bastos

Es un buen momento para ir ocupando parte de nuestro tiempo en proyectarnos al futuro de relativo corto plazo, ir pensando en cómo quisiéramos encontrarnos en, quizás, unos meses más, e ir desde ya preparando el terreno de la mejor manera. Es el tiempo, pues en el último período has tenido más aciertos que yerros. Y esto te ha dotado de múltiples experiencias para realizar tus planes, sin prisa, pero sin pausa, y con los pies bien puestos sobre la tierra.

dos de bastos

Capricornio

La Rueda de la Fortuna

Está dicho miles de veces que “todo cambia”. Asumiendo esta verdad y a la luz del acontecer del día a día, nos damos cuenta cabal que todo no permanece estático, está en permanente cambio, no siempre para mejorar, también para alcanzar la ruina. Este corto período tendrá claramente un positivo aspecto de lo favorable, lo que satisface, lo que nos deja el espíritu con una grata sensación de progresos y de logros. La tarea que nos corresponde es atesorar esta bonanza y sacarle el máximo provecho posible.

rueda de la fortuna

Acuario

Paje de Oros

Tenemos un solo cuerpo para intentar realizarnos en esta vida. Cuídalo, si responde de la mejor manera será el vehículo insustituible para lograr alguno de nuestros sueños, La mayoría de nosotros sabe cómo hacerlo, sin embargo, ignoramos, voluntariamente, reglas básicas como la alimentación sana, el ejercicio constante, el descanso suficiente, el no rotundo a todo lo que lo daña y que no es necesario enumerar. “Busca paz en tu mente y obtendrás salud en tu cuerpo”.

sota de oros

Piscis

El Mundo

Nunca nos quedará suficientemente claro que en la vida vamos cumpliendo etapas, excepto las más obvias, que forman parte de certificados y fotografías. Pero hay muchas otras que no nos son tan evidentes y pasan de puntillas sin que las advirtamos. Ahora se está verificando una, que si sabes utilizarlas podría ser de gran utilidad para la tarea del momento, pero es básico que creas en ti, abandones los temores y adquieras esa cuota de arrojo que, a veces, se muestra ausente.