Cómo combatir los problemas de pareja cuando se olvidan fechas importantes

Todo depende de las personalidades, sin embargo, normalmente en cada relación se destaca alguien en ser más detallista. Es la que no deja pasar por alto fechas especiales para celebrar y dar detalles: primer beso, primera relación sexual, primer año, cumpleaños, etc.

Muchas veces por distintas razones o despistes, se deja pasar por alto alguna de las fechas importantes, situación que puede ser dolorosa para algunas personas y esto puede acarrear molestias y problemas sentimentales.

Las personas procesan las cosas a su modo, con lo cual, aquello que para uno puede ser más trascendente, para el otro no lo es tanto. Es importante saber que si esto ocurre dentro de la pareja no quiere decir que se quiera menos o que no haya amor, cada persona guarda los momentos especiales en su espacio concreto y pueden no ser los mismos.

Importancia de las fechas

Es sin dudas una de las características fundamentales de las relaciones sentimentales. Es la oportunidad especial para demostrar amor, recordar grandes momentos vividos y celebrar el crecimiento y fortalecimiento de la relación (noviazgo y matrimonio).

El psiquiatra y sexólogo argentino Walter Ghedin, explicó al respecto que “estos días que marcaron un hito dentro del vínculo tienen la particularidad de ubicar a la pareja dentro del marco del recuerdo, de lo que fue, de lo que es ahora y de lo que quisiera ser. No es común que uno a diario esté pensando en el devenir del vínculo, excepto que esté atravesando una circunstancia especial como un aniversario, la llegada de un hijo, el nido vacío o una crisis vincular. Si nada especial sucede, se da por sentado que la pareja está funcionando y merece poca dedicación”.

La rutina, un enemigo de las relaciones

Seguramente es una gran causa para generar discordia, separaciones y hasta divorcios. Con la rutina muchas veces se pierde el encanto de las miradas, los besos, la ternura, la comunicación, la luz de las velas, una noche de sexo preparada de antemano, las mil y una formas de estar con el otro más allá de todo lo que sucede alrededor.

“La ansiedad por responder a las exigencias, ser competentes y alcanzar algún tipo de estatus dentro de la escala social se llevan gran parte de los deseos más genuinos. Y al final no sabemos si hacemos lo que deseamos o lo que esperan los demás. En este marco de situación, las parejas necesitan más días especiales”, acotó el doctor Ghedin.

Por eso el especialista remarca que ante la duda y a veces las actitudes olvidadizas sobre fechas especiales y la falta de demostración de amor, es importante remarcar en mejorar estas situaciones que perjudican cualquier tipo de relaciones, ya que por más que se sienta cualquier tipo de amor o sentimientos, es fundamental demostrar y hacer.