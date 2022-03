Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 28 de marzo al 03 de abril de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Seis de Espadas

La presente será una semana tranquila, sin grandes sobresaltos o inconvenientes mayores. Podríamos calificarla como rutinaria, en el mejor sentido de la palabra. Bastará que cumplas con tu rol establecido, ejecutes en la mejor forma tus obligaciones y responsabilidades y nada que surja como nuevo o distinto te traerá problemas, solo será algo extra de lo cual tengas que ocuparte, pero nada que interfiera negativamente en lo que haces comúnmente.

Tauro

Reina de Espadas

En esta semana sería recomendable que dedicaras algo de tiempo a analizar aquellos aspectos de tu vida que son, en cierto modo, algo así como “la piedra en el zapato” y que ya, a estas alturas, debieras haber resuelto, pues, de no hacerlo, podría suceder que otros nuevos dilemas se sumaran a lo anterior y te sea cada vez más difícil abocarte exclusivamente a los temas del presente, que son definitivamente prioritarios.

Géminis

Paje de Bastos

A pesar de lo complejo del tiempo que vivimos, que se ha visto recargado de tareas y obligaciones permanentemente presentes y que no podemos abandonar ni por un segundo, siempre podrá haber un instante en que, con el pensamiento, nos traslademos a un futuro quizás próximo en que nos veamos comenzando a realizar algún sueño o proyecto que queramos concretar y que no tenga, en lo posible, todo aquello que evidenció debilidad en el presente y que habría que contemplar para no repetir errores.

Cáncer

La Fuerza

Hay dos factores, entre otros, que son fundamentales para concretar cualquier trabajo, plan, proyecto, etc. Esos son la claridad total de lo que es necesario hacer y las ganas de hacerlo que, mágicamente se conviertan en fuerza y en energía. Ambas cualidades estarán contigo durante estos días, lo que te ayudará a conseguir los resultados que necesites y que, en lo posible, constituyan un aliciente para el tiempo que viene.

Leo

El Diablo

El afán de tener bienes materiales pareciera que aumenta, asociado muchas veces a los avances de la tecnología, de los más diversos y variados campos, lo que actúa como un anzuelo que atrapa o que seduce. Pareciera que tener vale más que ser, y sabemos que eso no es así, por el contrario. Lamentablemente hay ciertas evidencias de que “no vemos las cosas como son. Las vemos como somos”, pero es bueno saber que nunca es tarde para intentar un cambio.

Virgo

El Emperador

Durante estos días tendrás que asumir tus actividades con mucha fuerza de voluntad y energía, ya que no faltarán los inconvenientes, o las trabas, que dificulten tus legítimas ganas de conseguir las metas que te hayas propuesto para la semana. El principio de autoridad y lo inobjetable de tu gestión marcarán la diferencia entre un logro relativo u otro satisfactorio. Pero debes recordar que “no hay autoridad como la que se funda en la justicia y se ejerce por la virtud”.

Libra

Caballero de Bastos

Semana de progreso, la mayoría de las acciones que ejecutes en tu actividad laboral tendrán resultados satisfactorios, suficiente como para dejarte con una positiva sensación del deber cumplido, en armonía con lo obrado y lo obtenido. Tener un período así, pese a lo breve, podrá servirte de gran estímulo para el mes que comienza, y la experiencia podría arrojar lecciones que aprender y, con alguna modificación menor, servirte para replicar los aciertos.

Escorpio

As de Bastos

Se abren posibilidades en el campo del trabajo, alternativas que estarán ahí disponibles, independiente de tu actual situación, por lo que considerarlas o no dependerá de la realidad de este momento. La oportunidad estará disponible durante un tiempo acotado, por lo que tu decisión deberás tomarla apenas puedas. Así y todo, podrán haber, más adelante, otras posibilidades que sean más cercanas a tus deseos y aspiraciones. Solo deberás mantenerte atenta.

Sagitario

El Loco

En la vida nos pasan muchas cosas, día a día, que no las tenemos contempladas y hacen, a veces, cambiar o modificar nuestros planes. Son hecho fortuitos, algunos de ellos traban cualquier acción, pero otros, por el contrario, facilitan enormemente lo que debamos hacer. Todo aquello que por cualquier motivo no hayamos contemplado tiene solución, no viene de nosotros y, a veces, es hasta mejor. Asume tu rol, pero también, déjate llevar, no te encaminarás al precipicio.

Capricornio

Paje de Espadas

La forma de pensar, de ver las cosas que pasan a nivel local y global, para aceptarlas o rechazarlas, ha sido una constante en toda la historia. Somos testigos de esto, a pesar del breve tiempo que somos testigos, una vida. Evolucionar en nuestra forma de pensar es un buen síntoma de inteligencia. Algo muy distinto es aceptar lo nuevo por el solo hecho de serlo, por el contrario, hay valores, principios, ética, como la rectitud, moralidad, honestidad, que debieran ser inamovibles.

Acuario

El Juicio

Esta semana tendrá una especial característica que hará que lo que hagas, en donde tengas que poner criterio, evaluación y pensamiento previo antes de actuar, se facilitará más que nunca, y como resultado de esto te costará menos avanzar por compleja que pueda ser la situación. Si tienes algo pendiente de resolver y que hayas dejado para otro momento, puede ser este el tiempo preciso para volver a estudiarlo y darle la solución más apropiada.

Piscis

Rey de Espadas

Todos tenemos en nuestras vidas hechos del pasado, episodios vividos, experiencias dolorosas de todo tipo, que, por diversas razones, nunca hemos sido capaces de desprendernos de ellas. Es una carga dañina, inútil, inmodificable, que es necesario cortarla de raíz y no seguir, obviamente, atados a ella. Se hace imprescindible ocuparse del presente con miras al futuro. Suficientes problemas hay en la actualidad para ocupar mejor el tiempo y no quedarnos pegados al pasado.