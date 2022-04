Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 28 de marzo al 03 de abril de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Tres de Copas

Celebrar un evento, siempre que las condiciones de todo tipo lo permitan, es un excelente momento para confraternizar, reencontrarse con personas que no se ven a menudo, por el solo hecho de la cercanía, que nunca podrá ser reemplazada por ningún otro medio o sistema. Celebración que no debiera perder sus cualidades fraternales por la ostentación, a veces puesta en primer plano y en donde debiera primar, por sobre todo, los sentimientos y, en cierto modo, la pertenencia social y familiar.

tres de copas

Tauro

As de Oros

Semana apropiada para generar el dinero suficiente y necesario que te permita conseguir un positivo balance entre gastos e ingresos. Bueno sería que, en lo posible y según tu interés, puedas obtener de esto alguna fórmula para repetir este balance armónico tan necesario en este período lleno de imprevistos que descontrolan cualquier economía. En otro plano, el de la salud, este período será mejor que el anterior, donde el autocuidado marcará una pauta clara.

as de oros

Géminis

Siete de Oros

En estos días recibirás los frutos de tu esfuerzo, tantas veces puesto a prueba y no siempre con los resultados esperados. En la presente semana la situación cambiará favorablemente, por lo que te recomiendo hacer un pequeño balance de tu gestión e intentar encontrar algún método, fórmula o modo, que pueda haber sido la clave que haya abierto esta bonanza y que puedas repetir, con los ajustes apropiados en lo sucesivo.

siete de oros

Cáncer

Diez de Espadas

No hay quien no se haya visto mortificado, por un motivo u otro, o por un conjunto de razones, en este ya demasiado largo período de congoja y sufrimiento. Es como si de pronto todo lo negativo nos hubiese abrumado, sin pausa y sin tregua. Es como salir de una y caer en otra. Resistir, a como dé lugar, es la opción viable y también aceptar lo que no podemos modificar. Lo que no está permitido es abandonar la lucha, hay tanto y tantos por quien luchar.

diez de espadas

Leo

Cinco de Bastos

Hay una realidad que no podemos desconocer, pero que en nada debiera cambiar el afecto o consideración que sentimos por quienes forman nuestro núcleo de parientes, amigos, o conocidos, y es que los talentos en cada persona son absolutamente distintos, pero que nadie está carente de ellos. No hay nadie más capaz de reconocer los propios que uno mismo. Evita compararte y de ahí deducir el grado de estima por alguien. Tu superioridad manténla en la intimidad, lo demás es soberbia.

cinco de bastos

Virgo

La Sacerdotisa

Independientemente de las amplias cualidades que despliegas en toda labor o actividad que ejecutas, durante estos días pon atención a otros atributos que también forman parte de ti y que, a veces, no consideras, que podrían marcar alguna diferencia a tu favor, y estos son una especial combinación entre instinto, conciencia, intuición, percepciones más allá de los cinco sentidos. No todo es lo que se ve y se toca, hay una dimensión que no conocemos, solo vislumbramos.

la suma sacerdotisa

Libra

Nueve de Copas

Semana de días un tanto más confortables y amables, que lo habitual en este tiempo de incertidumbre y complejidades. Podrás aprovechar algún momento disponible para hacer aquello que no constituya una obligación y quizás dedicarlo a lo que reconforte y te proporcione recuerdos de otros tiempos en que, tal vez, podías disponer, según tu voluntad, lo que querías hacer, o simplemente descansar, o todo aquello que ahora se echa tanto de menos.

nueve de copas

Escorpio

Caballero de Bastos

En estos días, propios de tiempos difíciles, lo que hagas, en términos de trabajo o de alguna otra actividad permanente, se verá facilitado, por lo que, si es tu voluntad o deseo, puedes aprovecharlo para adelantar tareas o realizar las habituales en menos tiempo. Lo que elijas hacer en ese espacio que te quede dependerá de tus intereses, quizás ocuparlo en aquello que dejaste para mejores tiempos o estado de ánimo.

caballero de bastos

Sagitario

La Estrella

Estos días serán provechosos, pues comenzarás a ver un cambio lento, pero, a no dudarlo, positivo en tus actividades profesionales, laborales, o en cualquier otra que sea para ti aquello con que generas ingresos para vivir. Puede que no sea tan notorio o excepcional, pero sí marcará una pauta alentadora que reafirme tu fe en ti y en tus medios y que, además, confirme que vas bien encaminada para llegar a cumplir las expectativas que te has hecho para esta etapa.

la estrella

Capricornio

Cuatro de Bastos

Poco a poco irá mejorando tu situación laboral, sin duda, en gran medida, es por el esfuerzo que has hecho durante mucho tiempo sin decaer y con una inquebrantable fe en ti. Persevera en tu acción y actitud, serán las que, en definitiva, te permitirán estabilizarte y encontrar un modo menos desgastante para conseguir lo que te hayas propuesto para este período. Con la experiencia ganada, más adelante no existirán los imposibles.

cuatro de bastos

Acuario

Diez de Bastos

Hacer todo el esfuerzo humanamente posible para superar, de algún modo, una situación crítica como la que aún vivimos, es digno de personas como tú. Pero, todo tiene su límite, aún las tareas más loables. Es básico y vital no excederse en el empeño y no hacer por otros lo que otros pueden hacer por sí mismos. Algo distinto es enseñar con el ejemplo para que cada cual asuma un rol, según sus medios y realidad, y así el quehacer de cada cual sea un aporte y no una carga.

diez de bastos

Piscis

Siete de Copas

Vivir ilusionada es distinto, y hasta opuesto, a tener una ilusión. Una es nefasta y permanente, la otra hasta podría ser un estímulo invaluable para conseguir algo que se desee con vehemencia o pasión. Tener los pies bien puestos sobre la tierra, en períodos como los actuales, es elemental para percibir la realidad tal como es, y así disponer de todos nuestros medios, virtudes, y cualidades, para salir, cuanto antes, adelante.