Horóscopo de Mhoni Vidente del 10 al 14 de abril del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Semana de muy buena energía positiva alrededor tuyo. Recuerda que tu signo es el carnero y en esta Semana Santa es cuando más te liberas de todo lo negativo. Trata de hablar con tus superiores en tu trabajo para que te reconozcan tu labor y te den un aumento.Tendrás una invitación de salir de viaje en esta semana con tu familia y amigos. En el amor, seguirás con tu pareja y estarás muy estable.

Recuerda que los signos compatibles contigo son Capricornio y Virgo. Mandas arreglar tu carro y pagas el seguro. Te compras ropa para un evento muy importante laboral. Tus números de la suerte son 21 y 99. Tu mejor día va ser el día 13 de abril, ese día tendrás mucha suerte en todo lo relacionado en cuestiones de negocios. Trata de ese día vestirte de colores rojos y naranjas para que se multiplique tu energía.

Tauro

Semana de estar con muchos problemas personales y sentirte un poco desanimado por lo que te pasa. Recuerda que tu signo es especialista en salir adelante y quitarte las cosas negativas. Será una Semana Santa de muchos cambios en tu casa y alrededor tuyo. En estos días santos, los ángeles te van ayudar a estar mejor en tu vida. Cuídate de dolores de espalda. Ten cuidado con los deportes extremos ahora en vacaciones.

Tu mejor día va ser el día 11 de abril porque tendrás mucha comunicación con lo divino, así pide que se te dará. Tendrás un dinero extra por una deuda del pasado. Te invitan a un negocio. En el amor estás muy compatible con los signos de Acuario y Libra. Te sentirás de lo mejor con esos signos. Tus números de la suerte son 07,51. Te compras ropa deportiva para estos días de vacaciones.

Géminis

Semana de tener mucha suerte en todo lo relacionado con nuevas propuestas de trabajo. Recuerda que, en esta Semana Santa, tu signo tendrá la oportunidad de salir de los problemas familiares. Van a ser días de renovación espiritual. Te estás enamorando de alguien más que no es tu pareja. Trata de poner orden en tu situación, quédate con quien más te quiera.

En el trabajo, siguen los cambios muy fuertes y varias juntas con tus superiores. Tu mejor día va ser el 15 de abril porque tendrás la suerte en juegos de azar con los números 09,17. Tu mejor compatibilidad de signos son Piscis y Escorpión, que te van a llevar a la felicidad en cuestiones de amor. Haces pagos de colegiaturas. Tus números de la suerte 21,39. En estas vacaciones trata de protegerte con un bloqueador solar porque tu punto débil es la piel.

Cáncer

Esta Semana Santa tendrás la oportunidad de renovar tu energía espiritual. Recuerda que tu signo es agua y eso te ayuda a tener más comunicación con lo divino. En días santos, trata de bañarte con agua bendita y prender una vela blanca para limpiar tu energía. Tu mejor día va a ser el 12 de abril. En cuestiones de dinero te pagan una deuda del pasado. En juegos de azar tendrás suerte con los números 02,49. Eres el comunicólogo del Zodiaco.

Trata de poner un negocio y ver el trabajo como una diversión. Intenta quedarte con tu pareja y luchar por ese amor. Si ves que ya no da más la relación amorosa, déjala en buenos términos. La compatibilidad de tu signo son Sagitario y Piscis. Tus números de la suerte son 34, 21, 77. Pagas deudas de tu auto. Tramitas tu pasaporte y visa americana para salir de viaje.

Leo

Esta Semana Santa vas a tener mucha prisa por enamorarte y conseguir una pareja estable. Recuerda que tu signo es fuego y siempre necesita estar enamorado para funcionar mejor en su vida. En estos días santos, trata de tomar agua bendita en ayunas para que tu energía se renueve y así conseguir lo que tanto anhelas. Eres el más sociable del Zodiaco, así que trata de estudiar comercio y relaciones internacionales.

Tu mejor día es el 13 de abril porque te va a llegar un dinero extra en los juegos de azar con los números 06,55. Trata de no pensar en vengarte de alguien que te hizo daño. Recuerda que son días de perdonar. Trata de vestirte de colores amarillos y rojos para tener más abundancia. Tendrás un examen en tu trabajo para subir de puesto. En estas vacaciones trata de convivir más con tu familia.

Virgo

Esta Semana Santa será de estar con muy buenas energías alrededor tuyo. Te invitan a irte de viaje y convivir más con tu familia. En estos días santos te recomiendo poner una vela blanca y ponerte agua bendita en la frente. Recuerda que van ser días en que lo que pidas se te dará. Tu signo es muy querido y siempre está rodeado de personas muy buenas. Aprovecha esa virtud que tienes para encontrar ya una pareja, porque tu mejor compatibilidad de signo son Aries y Cáncer.

Te haces una cirugía médica y todo saldrá de lo mejor. Sacas todo lo que no sirve y renuevas tu closet. Tu mejor día va a ser el 11 de abril, porque en ese día vas a tener mucha suerte en cuestiones de juegos de azar y convivir con amores nuevos. Tus números de la suerte son 06, 20. Te buscan tus padres para dejarte una herencia económica.

Libra

Sentirás deseos de salir adelante en tu vida personal y laboral esta Semana Santa. Necesitas más ingresos, por eso en estos días santos te recomiendo dar una limosna a personas que estén en las calles y necesiten ayuda, y prende un cirio blanco para que el ángel divino esté contigo por más tiempo. Cerrarás círculos relacionados con problemas del pasado. Te darán un bono en efectivo.

No te estreses por lo que todavía no pasa, resuelve tus problemas en el momento. Sales de viaje con tu pareja en estos días. Cuida tu estómago e intestino. Tus números de la suerte son 15 y 47. Tendrás suerte el 15 de abril, los astros se juntarán para ayudarte a crecer en lo económico. Encontrarás el amor de tu vida, será de un signo de fuego y muy compatible contigo. Los que tienen pareja, piensan en casarse y ser padres.

Escorpio

Tendrás mucha fuerza espiritual esta Semana Santa y entenderás que todo llega a su tiempo, pero no desesperes por ese cambio que necesitas para estar mejor. Estos días santos usa colores claros para que tu energía positiva se intensifique. Intenta hacer ejercicio para llenarte de endorfinas que te generen una actitud positiva que impida que caigas en depresión. Realizas un viaje con tus amigos y familia, procura darte baños en el mar o río, eso te dará muy buena suerte.

Eres el mayor conquistador del Zodiaco, se te da muy fácil el amor o andar con varias parejas a la vez, pero recuerda que debes ser sincero y tener una sola pareja; tu compatibilidad es con los signos de Piscis o Cáncer. Tu mejor día será el 11 abril, tendrás suerte para conseguir un trabajo bien pagado. Tus números mágicos son 19 y 34.

Sagitario

Esta Semana Santa purificarás tu espíritu y todo lo que está a tu alrededor. Tu signo es muy espiritual y tienes un sexto sentido para percibir lo que se avecina, por eso te recomiendo que en estos días santos cargues una cruz de plata o de madera en tu cartera y tomes agua bendita en ayunas para intensificar tu luz espiritual. Recuerdas mucho a un amor del pasado y eso te provoca tristeza; ponte en contacto para arreglar los problemas y que logren quedar en paz.

En estas vacaciones conocerás a amores nuevos del signo de Acuario o Aries que serán muy compatibles contigo. Tu mejor día será el 13 de abril, te llegará dinero extra y por fin te pagan lo que te debían; también compra un billete de lotería y juega los números 15 y 60. Te vas de vacaciones con tus amigos y tu familia, pero modérate al festejar.

Capricornio

Tendrás una muy buena actitud hacia la vida esta Semana Santa, por fin te liberas de todas esas malas compañías y energías negativas que cargabas desde tiempo atrás y tendrás la oportunidad de renacer y cambiar por completo tu destino, por eso te recomiendo que te pongas agua bendita en la nuca y prendas un cirio pascual este Jueves Santo. A veces uno gana perdiendo, y si ya no te gusta tu trabajo, renuncia y buscar otro mejor.

Cuídate de dolores de huesos y de espalda, consulta a tu médico. Tu mejor día será el 12 de abril, tendrás muy buenas noticias y suerte en los juegos de azar con los números 07 y 30. Organiza tu tiempo y, si sales de vacaciones, pide a alguien de confianza que pague tus recibos. Controla tu carácter. En fiestas conocerás a personas compatibles contigo y se relacionan con pasión.

Acuario

Una revelación divina sobre tu vida te llegará esta Semana Santa, experimentarás algo místico debido a que tu signo tiene elevación espiritual en estos días santos, por eso te recomiendo que enciendas una veladora roja para que tu energía se intensifique. Te llega un dinero inesperado o te pagan tu prima vacacional. Sabrás de un embarazo en alguien de tu familia.

Tu signo necesita del deporte y el contacto con la naturaleza, así que trata de irte unos días de campamento. Tu mejor día será el 14 de abril, sobre todo en cuestiones personales porque conocerás a la persona ideal en tu vida, tu mayor compatibilidad es con los signos de Libra o Tauro. Te ofrecen un trabajo mejor pagado, analiza todo y toma la mejor decisión. Trata de dormir más o deja el celular a un lado. Vas con el dentista y checas tus muelas.

Piscis

Para ti será una Semana Santa de mucha diversión. Tu signo es el consentido de Dios, por eso te recomiendo usar ropa blanca o de tonos pastel y echarte agua bendita, con eso y los ángeles vendrán en tu ayuda. Estás en tu mejor época, y tu signo siempre debe estar en movimiento para crecer, por eso te recomiendo hacer mejoras en tu hogar. Tu mejor día será el 13 abril, tendrás muchas sorpresas.

Te busca un ex; tu energía es muy fuerte, usa es don para cerrar círculos del pasado. Seguirás con el éxito en tu trabajo. Lee bien antes de firmar un convenio o contrato. Tus números de la fortuna son 18 y 36. Dale más tiempo a lo que te interesa, como tu negocio propio. En estas vacaciones, si sales al mar, date baños de sol y arena para limpiar tu aura. Tendrás amores apasionados y fugaces en estas vacaciones.