Caso Will Smith: Psicóloga explica de qué trata su estrés emocional

La bofetada de Will Smith a Chris Rock (Chris Pizzello/Invision/AP)

Ya pasaron más de dos semanas del lamentable y controvertido episodio protagonizada por el ganador del premio de la Academia, Will Smith, luego de golpear en medio de la ceremonia al actor y presentador, Chris Rock, sin embargo, todavía el tema sigue siendo el centro de atracción para millones de personas y distintos medios de comunicaciones internacionales.

Entre las últimas informaciones al respecto se conoció que Will Smith ingresó en un centro de rehabilitación para poder controlar el estrés emocional que le provocó su propia reacción impulsiva y las repercusiones. Información difundida por el diario británico The Sun, el protagonista de la histórica serie de comedia “El Príncipe del Rap” se encuentra en un centro lujoso donde acuden ricos y famosos para superar situaciones adversas y enfrentar todas las presiones que los atraviesan.

CONTACTO (NIPI/Europa Press)

Estrés emocional

Ante esto, Laura Podio, licenciada en Arte y Psicóloga, fundadora y directora de PSIDEAR en Argentina, explicó para el medio Todo Noticia, qué pudo originar el estrés emocional que lo conllevó a la internación psicológica.

“Tras lo que pasó en los Oscar, comenzaron a caerse sus contratos, la exposición pública es terrible, todo el mundo lo critica por haber hecho lo que hizo. Al no haber hablado Chris Rock (quien quedó como la víctima), Smith pasó a ser el juzgado por todos, expuesto a la mirada del mundo. No sabemos si Smith padece algún tipo de trastorno mental, pero sí lo que hizo fue una falla ante el control de los impulsos y eso, junto al manejo de la ira, es algo que en Estados Unidos se trata bastante desde lo cognitivo conductual”.

Posible motivo de internación

La doctora Podio definió al estrés como una carga afectiva negativa que genera mucho malestar personal a todos los involucrados (quien lo padece y los acompañantes). Ante la negativa y muchas veces preocupante sensación de desespero por lo sucedido, la psicóloga argentina opinó sobre la posible causa para que el actor hollywoodense haya tomado la determinación.

“Él empieza a tener miedo y temor de no poder sostenerse, de que su carrera se desmorone y se vaya a la basura, de que no lo contrate nadie, etcétera. Smith quedó muy expuesto y todo esto seguro le trajo problemas no solo en el ámbito laboral sino también personal. La mujer, quien fue la ofendida por un chiste de mal gusto por su alopecia areata, quedó invisibilizada entre la pelea entre dos hombres: su esposo y el humorista”.

BACKGRID / BACKGRID UK / CONTACTOPHOTO (RUBA/Europa Press)

Tratamiento y técnicas contra el estrés

Existen varias medidas para poder combatir y controlar el estrés emocional, entre ellos se destacan: Técnicas corporales, cognitivas, conductuales, medidas higiénicos-dietéticas, y tratamientos farmacológicos. Sobre las técnicas se encuentran la relajación, meditación, práctica de yoga, tai chi, pilates y la musiterapia.