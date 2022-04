Secretos y origen de la Feijoada brasileña

No es secreto el extenso territorio que abarca Brasil en Sudamérica y todo el planeta. Gracias a sus 8.516 millones de km, en el país amazónico se pueden encontrar infinidades de costumbres cultural y multi variedades gastronómicas.

Por ello, la variedad de alimentos y platos en Brasil es infinita, pero el gran protagonista de la gastronomía en dicho país es sin duda alguna la popular Feijoada, considerada por los especialistas y sobre todo su población como el plato insignia de todo el territorio nacional.

Historia

Estudios arqueológicos indicaron que grupos indígenas modernos desde hace 2500 años, cerca del año 800 en lo que hoy es Río de Janeiro, ya se cultivaba la yuca (mandioca), en tanto, para el año 1000, una rama de los guaraníes que ascendió bordeando la Cordillera de los Andes llegó a Sao Paulo, y ellos ya cultivaban el maíz.

Con la llegada del portugués Pedro Alvares Cabral en el año 1500, se podría decir que fue el cambio y avance de la gastronomía brasileña, así lo indicó Gladstone Chaves de Melo en Origem, Formação e Aspectos da Cultura Brasileira: “El portugués aplicó un sistema de colonización, que fue una transculturación con asimilación de lo exótico, un enriquecimiento intrínseco y el surgimiento de una nación nueva, no deforme, sino conforme”.

Con la llegada de nuevos productos europeos y tendencias gastronómicas africanas, se originó la feijoada, un estofado abundante con carne de cerdo y frijoles negros, considerado el plato nacional de Brasil e ícono de la gastronomía de Portugal.

El historiador y antropólogo Luís da Cámara Cascudo, autor del libro “História da Alimentação no Brasil”, complementó que “con orígenes que se remontan a la época de la esclavitud, el relato común es que la tradición llegó junto con los esclavos africanos, quienes hacían un cocido de las sobras y las menudencias que restaban de los festines de los patronos, junto con agua y caraotas negras. Se servía con farofa, una harina hecha con yuca (mandioca) en Colombia, que ya formaba parte de la tradición alimenticia de los esclavos; también se servía con naranjas para evitar el escorbuto en los esclavos, que no es más que una deficiencia de vitamina C que afecta su salud y rendimiento”.

11. Feijoada (Foto: Embratur) (Cristiano Xavier)

Cómo preparar la Feijoada

· Remojar los frijoles en agua durante 12 horas

· Sellar en una sartén con un poco de aceite los chorizos, las costillas de cerdo y el lomo por separado

· Cortar los chorizos en rodajas y las costillas de cerdo en cubos

· Picar el ajo

· Colocar los frijoles en una olla con agua y dejar reposando durante media hora

· Llevar a hervor y agregar el cerdo y los chorizos, luego el lomo y la panceta y salpimentar a gusto

· Cuando el agua vuelva a hervir, agregar las hojas de laurel y dejar reposar durante media hora, revolviendo de a momentos

· En una sartén saltear la cebolla, el ajo, el tomate y los pimientos.

· Agregar junto con las naranjas a la olla

· Cocinar a fuego fuerte durante 25 minutos

· Una vez que los frijoles estén cocidos, bajar el fuego y cocinar durante 20 minutos más

· El punto de la feijoada es cuando su caldo está cremoso y las carnes bien suaves