Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 18 al viernes 22 de abril del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Tendrás toda la buena energía de tu lado para lograr lo que desees; solo es necesario tener disposición. Haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, tramitas la visa americana y el pasaporte a fin de ordenar tu papelería. Recuerda que eres un signo de fuego, eso te hace ser valiente y decidido, pero trata de evitar situaciones de soberbia para evitar problemas con tus compañeros.

Semana de cambios en tu puesto de trabajo. Ya no busques ese amor que no era para ti, pronto llegará alguien compatible. Acudes a revisión médica para estar saludable. El mensaje de tu ángel es: ‘Pensamientos positivos generan resultados positivos’, así que toma la vida con optimismo. Tu día mágico será el miércoles y el color es el azul fuerte. Tus números de la suerte son 09 y 23.

Tauro

Tendrás suerte en lo que te propongas porque empieza la era de Tauro; será una época de abundancia y satisfacción personal. Te llega la invitación para trabajar en una empresa internacional. Cuídate de enojos y problemas de nervios, eso te puede confrontar con las personas que más quieres. Recibes la invitación de un amor nuevo que te dará mucha alegría. Retomas un curso universitario o diplomado; recuerda que el signo es uno de los más inteligentes del zodiaco.

Tu signo de tierra tiene la fortaleza de enfrentar los problemas, por eso intenta ser el líder en el trabajo y cuídate de malos comentarios entre amigos. El mensaje de tu ángel es: ‘Libérate del miedo, ahora’, el triunfo está en tus manos, no lo desaproveches. Tus números mágicos son el 08 y 17 y tu color es el rojo fuerte. Tu día mágico será el jueves.

Géminis

Estarás en constante crecimiento en lo laboral, pues los astros se pondrán a tu favor. Días de suerte en juegos de azar con los números 03 y 29; trata de jugar el martes, que será tu día mágico. No pelees con tu pareja, si ya no se quieren, es mejor darse un tiempo y ordenar tus sentimientos. Realizas el trámite de un crédito bancario para comprar un departamento o casa. Recuerda que Géminis siempre necesita tener un patrimonio para sentirse seguro.

Recibirás la invitación a un negocio. El estrés es tu punto débil, por eso te recomiendo salir a caminar y hacer ejercicio. Regresas con un amor del pasado. El mensaje de tu ángel es: ‘Analiza tus opciones que te llegarán a manos llenas”, así que trata de elegir la mejor oportunidad de trabajo. Tu día de la suerte será el martes y tu color el amarillo.

Cáncer

Sufrirás cambios radicales en tus actividades, serán días de tener mucha fuerza interior para solucionar lo que te daña. El mensaje de tu ángel es: ‘Reconoce y actúa según lo que deseas’, es el momento de cortar el pasado y hacer crecer tu presente para formar un mejor futuro. Semana de juntas de nuevos proyectos. Ten cuidado con amigos que solo te buscan cuando necesitan algo de ti; depura a aquellos que son tóxicos.

Te invitan a salir de viaje en esta Semana de Pascua; aprovecha, los mejores momentos se viven con la familia. Tu día mágico será el jueves, tus números cabalísticos el 02 y 13. Tu color será el naranja, te dará más alegrías si lo usas en tu ropa. Tramita tu título o certificación de estudios. Son tiempos para mudarse o cambiar de residencia a otro país.

Leo

Te reinventas en todas tus actividades. Esa energía tan fuerte de tu signo domina su entorno, la época de Pascua te ayuda a que las energías positivas estén de tu lado. Deberás emplear la sabiduría y prudencia en lo que realices para alcanzar el éxito que deseas. Días de mucho trabajo y revisión de tus superiores. Te llega un amor nuevo muy compatible contigo, así que vivirás días de amor verdadero. Cuida tu dinero, evita pláticas sobre cuánto ganas o tu vida personal.

El mensaje de tu ángel es: ‘Abandona situaciones y personas que no son para ti’, aleja aquello que te puede destruir en tu interior. Tu día mágico será el lunes. Tus números de la suerte son el 14 y 25 y tu color es el verde, de la salud y el dinero. Entrarás a una dieta saludable y harás ejercicio para verte mejor.

Virgo

Analizarás tu vida, son tiempos de cambiar hacia lo positivo y abandonar la flojera para hacer grandes cosas que te lleven al éxito. Días de mucho trabajo, después de las vacaciones: juntas, nuevos proyectos y cambios de puesto. Cuídate de las mentiras que te rodean; no confíes tanto en tu pareja y amigos, pues no son de fiar y te podrían traicionar.

Trabaja en tu sanación energética, es tiempo de alinear todas las energías que te rodean y, así, liberarte de enfermedades y problemas de migraña. Tu mejor día será el miércoles. Tus números de la suerte son 07 y 23. Tu color es el blanco de la abundancia, que te ayudará a tener fuerza espiritual. Tendrás sorpresas económicas esta semana.

Libra

Deberás pensar más de dos veces lo que realices esta semana debido a que tus energías estarán revueltas en estos días, así que no tomes decisiones drásticas por ahora. Después de tus vacaciones sientes que las energías se recargaron, por eso es importante que empieces desde ya una dieta saludable y una buena rutina de ejercicio, pues tu cuerpo necesita un buen mantenimiento; de hecho analizas comprar una bicicleta para hacer ejercicio.

Pagas una deuda de tu tarjeta de crédito. Te ofrecen un trabajo que te dejará más ingresos. Tendrás días de conquista; es decir, amores nuevos en tu vida te harán sentir de lo mejor. El mensaje de tu ángel es ‘Libérate del pasado, que se aproxima un futuro muy enriquecedor’. Tus números mágicos son 02 y 15, y tus colores el rojo y el blanco. Tu día mágico será el jueves.

Escorpio

Tomarás el control de tu vida durante esta semana; es decir, notarás que las energías de la buena suerte te rodean, así que debes tomar decisiones para crecer en lo laboral y en lo económico. Estos días estarás en curación de tu cuerpo y espíritu, y por eso empiezas a hacer ejercicio. Tramitas tu título o decides iniciar una maestría de tu carrera universitaria. Ten cuidado con un amor del pasado que habla muy mal de ti, arregla esa situación para que no llegue a mayores.

El mensaje de tu ángel es: ‘La vida es maravillosa y debes atraer la prosperidad con pensamientos positivos para que genere resultados positivos’. Arreglas tu seguro de gastos médicos. Tu día mágico será el jueves, tus números 24 y 50, y tus colores el naranja y el amarillo, que te darán felicidad. Te invitan de última hora a un viaje.

Sagitario

Te sentirás un poco abrumado esta semana por la carga de trabajo y presiones, tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso necesitas relajarte y organizar mejor tu tiempo. Recibes un dinero extra y será por un trabajo o te pagan tus vacaciones. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos los disfrutas en compañía. Eres muy intenso con los negocios y proyectos de trabajo, eso hace que siempre triunfes.

El mensaje de tu ángel es que ‘Tú tienes el poder de crear tu vida y hacerla como deseas, solo tienes que quitarte obstáculos que tú mismo pones enfrente. Tu signo es el último que madura, así que empieza a dejar atrás las fiestas o los excesos. Tus números mágicos son 04 y 28, tu día mágico el miércoles, y tus colores el amarillo y el naranja.

Capricornio

Entrarás a tu mejor época esta semana y te sentirás afortunado en todo, sientes que la suerte está de tu lado y tendrás días colmados de oportunidades de crecimiento económico. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, y a veces abusan de ti, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos y quiénes abusan. El mensaje de tu ángel es: ‘Transforma tu vida para bien, ábrete a los cambios positivos, que una revelación llegará a tu vida en cuestión laboral’.

Los solteros conocerán a amor del signo Aries, Géminis o Virgo que será muy compatible; recuerda que a tu signo lo dominada el sexo y eso es parte importante de tu vida de pareja. Tendrás un golpe de suerte por lotería con los números 27 y 60, tu día mágico será el miércoles, y tus colores de la fortuna el blanco y el rojo.

Acuario

Te lloverán esta semana muy buenas propuestas de crecimiento personal y al fin te llega el reconocimiento de tus superiores. Empieza a dar clases para que te mantengas siempre actualizado en los temas de tu carrera universitaria. Eres muy bueno para comunicar y socializar, y eso te permite estar siempre rodeado de personas muy buenas y acudir a los mejores eventos sociales. Tendrás un dinero extra por la venta de una propiedad familiar.

Te regalan una mascota. Preparas una fiesta en estos días para un familiar o tu pareja. El mensaje de tu ángel es: ‘Soluciona lo que cargas del pasado e intenta mantener el autocontrol y la paciencia’, eso te ayudará a crecer en lo profesional. Tu día mágico será el martes, tus números de la abundancia el 14 y el 50, y tus colores de la abundancia, el verde y el amarillo.

Piscis

Te llegarán esta semana los éxitos en cuestión laboral, resultado de tu esfuerzo constante. Te invitarán salir de viaje por trabajo. Tramitas tu título universitario. Procura pagar cuentas atrasadas y ordena tus pagos. Ya no seas rencoroso con tus amigos y familiares, aprende a olvidar y no le des importancia a asuntos intrascendentes. Trata de no confiar en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar; evita platicar tus asuntos personales.

El mensaje de tu ángel es: ‘Nuevo comienzo’, esto implica que es el momento de que inicies una etapa diferente y dejes lo negativo en el pasado, pues tu propósito de vida es ser feliz siempre. Tus números mágicos son 23 y 44, tu día de suerte el lunes, y tus colores el verde y el rojo, te darán abundancia. Un amor nuevo llegará a tu lado para quedarse.