Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 18 al domingo 24 de abril del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Cinco de Copas

Razones para estar tristes, acongojados, hay tantas y tan variadas que podemos fácilmente llegar a la conclusión que cada cual puede tener las suyas. En períodos tan complejos como el que nos ha tocado vivir, la sonrisa ha dado paso al llanto,y la esperanza al desaliento. Lo único posible es sobrevivir, nunca sabremos cuántas veces lo hemos hecho sin siquiera habernos dado cuenta. La única manera de autodefinirnos, a la luz de la verdad, es que somos sobrevivientes.

cinco de copas

Tauro

Siete de Espadas

Ten cuidado en estos días de asumir triunfos ajenos como propios, la advertencia no está motivada por alguna tendencia que se haya dado, por lo complejo del período que vivimos, sino porque no cabe duda que tienes méritos propios para conseguir cualquier meta que hayas debido encarar y no necesitas de ninguna maniobra extraña para sobresalir. Recurre siempre a tus capacidades, que tienes de sobra. Muy distinto es el éxito que se logra luego de un trabajo colectivo.

siete de espadas

Géminis

Paje de Espadas

La capacidad que tienes para pensar en una o más soluciones cuando se presenta alguna dificultad, suele complicarse mucho cuando a cada problema le encuentras más de una solución, y, peor aún, cuando cada una de ellas podría ser viable o la más indicada. Tal vez, lo recomendable en esta situación es hacer la opción por cualquiera de las alternativas, al final, no tienes ninguna obligación de explicar tus elecciones, tus pensamientos o tus preferencias.

paje o sota de espadas

Cáncer

Tres de Bastos

Como está escrito “cada día tiene su afán”, definido como un deseo intenso que mueve a hacer una cosa, también es bueno pensar que cada día nos brinda una oportunidad para comenzar algo nuevo, e ir más allá, pensando que solo “el cielo sea el límite”, y que no debemos olvidar que “la más larga caminata comienza con un paso”. Hoy es el día, como lo fue en cada etapa trascendente de tu vida, que se podría repetir, pues sumas a tu favor la experiencia recogida.

tres de bastos

Leo

El Colgado

En situaciones tan críticas como las que hace tiempo hemos experimentado, pareciera que la experiencia de la mayoría coincide en que el mayor impacto, por carencia, ha sido lo material, poniendo de relieve que gran parte de la gente se mueve por bienes tangibles y la angustia proviene de perderlos. Y, ¿qué ha pasado con lo inmaterial? Es decir, con lo espiritual. ¿En qué plano ha quedado? Podríamos preguntarnos. ¿Qué pasaría si nos proponemos materializar lo espiritual? ¿A qué podríamos temer?

el colgado

Virgo

La Rueda de la Fortuna

En la vida nada es estático, todo se mueve, todo gira, toda va y viene, todo cambia. Lo que antes estuvo “arriba” hoy está “abajo”, y contra esa poderosa y verdadera ley nada o poco podemos hacer. El que piensa que tiene el destino en sus manos adolece de vanagloria o jactancia. No somos todopoderosos. Frente a un hecho real y cruel, como una enfermedad, poco o nada podemos hacer. La práctica de la modestia, tan poco cotizada actualmente, podría ser una vía para moderar el orgullo. “La modestia es el complemento de la sabiduría”.

la rueda de la fortuna

Libra

Dos de Bastos

Si tienes algún proyecto, en el plano profesional o laboral, sería conveniente que analizaras tus alternativas y posibilidades para dar los primeros pasos en una puesta en marcha, pues este se ve como un momento adecuado. De no tener algún plan previamente elaborado, o, por lo menos, pensado, también este tiempo es el apropiado para ir dándole forma y ponerlo en práctica cuando estés convencida de sus potencialidades, de tu preparación y disposición anímica para concretarlo. Siempre habrán alternativas, solo hay que decidirse.

dos de bastos

Escorpio

Siete de Bastos

Período no exento de dificultades, en cierto modo como lo ha sido este calamitoso y largo período que hemos debido enfrentar. Alguien señaló que la vida es como un gimnasio, en donde todas las pruebas son difíciles y hay que afrontarlas. Eso puede entenderse como que cada uno de nosotros ya está, de un modo u otro, por lo complejo de los tiempos, preparado para seguir desarrollando fortaleza, dispuesta y lista para lo que pueda venir, por complejo que pueda ser.

siete de bastos

Sagitario

Nueve de Copas

Saca provecho al máximo a períodos como los de esta semana, que tendrán un parecido a los mejores momentos del tiempo pasado. Lo que quieras hacer para recuperar tus fuerzas, tu ánimo y tus ganas de seguir dando la batalla por la vida, te corresponderá elegirlo a ti, y no será necesario restarlo al trabajo. La sola vivencia de un tiempo como este te dará el espacio que debieras aprovechar, pues siempre se hace necesario, sobre todo en la compleja actualidad que hemos, por desgracia, experimentado.

nueve de copas

Capricornio

Nueve de Espadas

Haber vivido la experiencia de arrepentirnos por lo obrado es algo muy común, y, en un momento dado, todos la hemos conocido. La base simple y concreta es que no somos perfectos, y las opciones que nos presenta la vida, en todo orden de materias, no son garantizadas en cuanto a que vayan a tener un final feliz. Siendo esto tan obvio y de cierta habitualidad, quizás podría ser recomendable pensar dos veces antes de decidir algo, pero, por sobre todas las cosas, no quedarnos pegados en los remordimientos.

nueve de espadas

Acuario

El Mago

Tendrás a tu haber, para los fines que consideres necesarios, una variada cantidad de medios, conocimientos, herramientas, e ideas, que te permitirán avanzar según tus deseos, o en lo que dispongas sea tu mayor necesidad. Todo irá sobre rieles, de tal modo que, si ocupas bien este tiempo le sacarás todo el provecho que tu voluntad o interés determine. Recuerda que solo el presente es tuyo, lo pasado ha huido, y lo que esperas está ausente.

el mago

Piscis

Dos de Espadas

Un problema mayor podría presentarse esta semana. Si te encontraras en la situación de elegir u optar, en cualquier materia que revista importancia, pues será complejo, más que de costumbre, elegir lo que más te convenga. Deberás pensar más de dos veces antes de decidir, ya que las alternativas no serán similares entre ellas, por lo que no dará lo mismo cuál preferir. Debieras darte a la tarea de analizar los pros y los contras de cada opción, y tomar la que te parezca mejor.