Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 21 al 23 de abril del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Tomarás decisiones firmes en tu vida personal este fin de semana, debido a que tu signo atravesará por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa; trata de analizar bien lo mejor para tu vida y decide con quién quedarte para ser feliz; tus signos más compatibles son Capricornio, Géminis y Leo. Viernes de juntas de trabajo para reacomodar tus proyectos. Trata de quitarte el estrés y concéntrate en lo que necesitas para tener éxito.

Realizas pagos de tu tarjeta de crédito. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días, aprovecha para relajarte. Cuídate de las envidias y el mal de ojo, tecuerda que tu signo siempre brilla y eso les molesta a los demás. Evita gastar de más. Tu golpe de suerte será con los números 02 y 44. El domingo saldrás con tus amigos o familia a una carne asada o fiesta.

Tauro

Durante estos tres días de fin de semana aprovecharás para festejar tu cumpleaños. Las energías positivas estarán más fuertes en tu vida para que alcances la abundancia. Este viernes tendrás la suerte laboral y lo que realices surtirá efecto; no dudes y decídete a ser un triunfador. Cuídate de problemas legales, trata de resolver todo en su momento. Te busca un amor del pasado para platicar; recuerda que todos cometemos errores y es bueno ratificar tus decisiones.

Acudes a revisión dental, arreglas tu coche y decides cambiarlo. Cuidado con tu carácter, es mejor que no opines y te mantengas al margen de las situaciones complicadas. Sábado y domingo visitarás a familiares. Limpias tu closet, empiezas una rutina de ejercicio y una dieta para lucir bien. Tus números de la suerte son 05 y 18; juega el domingo.

Géminis

Este viernes enfrentarás presiones en tu ámbito laboral. Tu signo es muy aprensivo y te cuesta trabajo desligarte de situaciones complicadas; analiza a conciencia tus planes y en las discusiones no te alteres, ten en cuenta que tu signo siempre saldrá victorioso. Cuídate de problemas de la piel o trata de no someterte a ningún tratamiento estético en el que podrías tener complicaciones, mejor espera un poco de tiempo.

Ganas un dinero extra gracias a tus números de la suerte, que son 07 y 88; juégalos en estos días. Compras ropa y decides cambiar tu look; cuida tu dinero y no compres artículos que no vas a utilizar. Sábado y domingo tendrás la oportunidad de tomar un curso de idiomas. Decides realizarte un tatuaje. Ya no comas por nervios, controla tu alimentación para evitar ganar peso o dañar tu salud.

Cáncer

Percibirás muchas energías positivas este fin de semana para empezar un negocio, analiza cuál es tu mejor opción. Ten cuidado con los robos, trata de no prestar tu tarjeta de crédito ni dinero en efectivo; es momento de que cuides tus recursos. Te busca un amigo para salir de vacaciones en estos días. No pelees con tu pareja, trata de no inventar celos y disfruta más de la relación.

Los Cáncer que están solteros, conocerán a un amor nuevo y apasionado del signo de Sagitario o Piscis que será muy compatible, solo dale tiempo a la relación para que funcione. Resuelves una situación legal a tu favor y cambias las escrituras de tu casa. No busques en otras personas lo que necesitas. Apóyate en tu familia, siempre verán lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 03 y 29. Viene un golpe de suerte el domingo.

Leo

Enfrentarás complicaciones en tu trabajo este viernes, será un día de energías muy revueltas, por eso evita cambios laborales o solicitar créditos. Recuerda que a tu signo lo rige el elemento de fuego y eso vuelve sensible tu entorno. Remodelas tu casa y habitación para sentirte más a gusto y además eso te permitirá renovar las energías. Recibes una invitación a una fiesta familiar; evita los rencores del pasado y disfruta el momento.

Trata de no ayudar a todo el mundo porque después te querrán ver la cara; es mejor apoyar a quien será recíproco contigo. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 30. Juega este sábado, la suerte estará de tu lado. Sigue con el ejercicio y la dieta. No bebas mucho alcohol y evita los excesos. Te buscan amores nuevos y apasionados, pero debes distinguir si será duradero.

Virgo

Tu signo se llenará de buenas noticias este viernes, cuando las energías positivas de tu vida se renovarán por completo. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Un familiar te invita de padrino a su boda. No busques pretextos o conflictos donde no los hay; déjate querer, es el momento ideal para que te enamores y goces la vida; los signos más compatibles contigo serán Aries, Cáncer y Virgo.

Busca un abogado para arreglar asuntos de una propiedad familiar o coche. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 12 y 35; juégalos este domingo. Cuidado con lo que vayas a comer este fin de semana; recuerda que uno de tus puntos débiles es el estómago, sé más cuidadoso. Cambia tu plan de tu celular por uno más económico, es momento de que empieces a ahorrar.

Libra

Destacará la buena suerte en tu vida este fin de semana para que te reinventes en el amor. Procura pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas económicos en el futuro. Evita platicarle a los demás tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser discreto. Este viernes te comprarás ropa y cambiarás tu look. Intenta no ser impulsivo en tu trabajo, recuerda que el que se enoja pierde, así que cuida lo que comentas a los demás.

Trata de salir este fin de semana a pasear y toma aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo se enamora de ti, es del signo Piscis o Tauro, pero aclara la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 19 y 23. Evita los problemas con tus vecinos.

Escorpio

Se sentirás muy positivo este viernes y con energía para salir adelante. Te invitan a salir de viaje en los próximos días. Procura no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo, así que avanza con calma en tus relaciones amorosas. Este fin de semana será propicio para que arregles tu casa y compres muebles. Vivirás días de mucha pasión con amores nuevos gracias a que tu signo es el más sexual del Zodiaco.

No prestes dinero, aprende a negarte para que no te roben la suerte. Tienes un golpe de suerte con los números 31 y 47. Trata de no mentir en ninguna circunstancia, porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Emprende un negocio los fines de semana para ganar un dinero extra. Ten cuidado con el rencor de un amor del pasado, intenta quedar en paz.

Sagitario

Realizarás este fin de semana todo lo que tenías en mente, sobre todo porque tu deseo de triunfar será determinante y no desistirás hasta conseguir tu objetivo. Tu signo tiene muy buena suerte en las relaciones amorosas, por eso casi siempre tienes más de una pareja a la vez, eres del tipo territorial, así que cuida lo que hagas y no lastimes a nadie. Este fin de semana tendrás mucho trabajo; organiza tu tiempo y no te quedes sin hacer tus tareas. Recibes un dinero extra por un trabajo.

Saldrás con tu pareja a cenar el sábado. El domingo tendrás suerte con los números 09 y 28. Pensarás en un amor del pasado, recuerda que tu signo es muy orgulloso y casi nunca vuelve, así que llénate de energías positivas y conoce a personas más compatibles. Este fin de semana tendrás amores del signo de Leo y Aries.

Capricornio

Este fin de semana recordarás a alguien que ya no está contigo, pero intenta comunicarte y quedar en paz. Trata de ocupar tu mente y sal con tus amigos para que esa sensación de soledad se vaya de tu vida. En el amor, un signo de Aries o Virgo te buscará para salir; te invitará a dar un paseo; ¡diviértanse! El viernes tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con los juegos de azar, tus números de la suerte son 21 y 30.

Te comprarás ropa, pero recuerda gastar solo en lo que necesites y sigue ahorrando, sobre todo no gastes lo que no tienes. Sabrás de una operación de un familiar y de darás todo tu apoyo moral. Recuerda que tu signo es muy intenso y siempre quieres todo muy rápido, respira y ve con una cosa a la vez. Dale tiempo a los negocios, tendrás una gran recompensa en tu trabajo durante estos días.

Acuario

El viernes tendrás mucho trabajo en tu oficina y cerrarás contratos importantes. Mandas a arreglar tu carro, te recomiendo que lo limpies bien. A tu signo le encanta lo relacionado con el ramo automotriz, por lo que te recomiendo poner un negocio de ese tipo. Una amiga te busca para pedirte un consejo sentimental, dale el tiempo que te gustaría recibir. Te compras ropa y cambias tu look.

Te invitarán a viajar al extranjero en estos días. Ten cuidado con el alcohol o el picante porque tu estómago estará muy delicado. Sigue con el ejercicio, todo el mundo nota tu mejoría. Le darás un consejo a un amigo gay. En el amor, piensa bien tu siguiente paso. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40. Recuerda que los problemas se resuelven en su momento, no antes , ni después; no vivas estresado por eso.

Piscis

Estarás muy pensativo en cuestiones personales. A veces quieres controlar a los demás y eso te genera problemas en el amor; trata de cambiar esa actitud. Recuerda que se vale pedir perdón a quien ofendas y que para tu signo el vivir con tranquilidad es fundamental. Mandas arreglar tu carro y le compras llantas para realizar un viaje. Arreglas papeles de pasaporte o visa. En el amor, alguien del signo de Cáncer o Escorpión te buscará para volver.

Trata de darte tiempo y escoger la mejor persona, no hay prisa. Tendrás un fin de semana muy largo y lleno de actividades. Date tiempo en todo lo que tengas planeado. Gozarás de un golpe de suerte con los números 06 y 50. Te preparas para un cambio de casa en estos días. Mandas a arreglar un reloj de pulso. Tu mami necesita tu apoyo, es el momento de brindárselo.