Estas son las razones ocultas por las que todavía sueñas con un ex

Razones por las que todavía sueñas con tu ex No hay que alarmarse por esto, debido a que tiene varios significados.

Cuando alguien marca nuestra vida puede ocurrir que en algún momento soñemos con esa persona, sin embargo, cuando se trata de una expareja se encienden todas las alarmas porque lo lógico es interrogarse: ¿será que todavía lo amo?

No obstante, esto no siempre es así. De hecho, soñar con un ex puede ocurrir en cualquier momento, más allá de la etapa en la que lo estamos superando, por lo que los expertos tienen algunos indiciones de porqué sucede esto.

Razones por las que todavía sueñas con tu ex

Hay asuntos por resolver con la expareja

Si quedó pendiente una conversación o te debe algo, quizás son mensajes de ‘eso’ que necesitas recuperar o expresar porque la falta de solución te genera ansiedad.

Lo recomendable sería propiciar una conversación o un encuentro en estos casos, pero eso depende de cada quien.

Estás lidiando con la soledad

Esto ocurre principalmente cuando tenemos poco tiempo de haber dicho adiós, donde todas las emociones, incluida la nostalgia, se cruzan.

“Esto último puede ocurrir durante la etapa de ruptura, cuando no encuentras a nadie con quien compartir y piensas en esa persona, una mínima esperanza hay en ti para regresar y eso se refleja en los sueños (la imaginación)”, explica Infobae.

Estás sobrepensando las cosas

Si durante el día a día sigues analizando lo que pasó, el clásico ‘qué hubiera pasado sí', recreando situaciones juntos, entre otros, tu cerebro también te lo pondrá en sueños. Recuerda que si se acabó no hay que darle más vueltas al asunto y dejarlo ir.

Problemas en la actual relación

Tampoco es mentira que cuando conseguimos un nuevo amor pero todavía sueñas con tu ex, es porque extrañas cosas del pasado.

“Es muy probable que aparezcan las comparaciones de las relaciones. Sin embargo, no es malo o algún índice de infidelidad, sino más bien es parte de un proceso de construcción que la misma persona debe decidir, porque al final es su camino, su vida”, apunta la misma fuente.

Tu ex representa otra cosa

En sueños, las personas, lugares y cosas suelen ser simbólicas. Tu ex puede representar un momento de tu vida u otra cosa significativa, así que hay que analizar con qué lo estamos relacionando y qué nos quiere decir.