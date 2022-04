Consejos para una alimentación balanceada en edad escolar

La educación alimenticia desde temprana edad es uno de los pasos fundamentales para el buen desarrollo de los seres humano. El proceso de educación y comienzo de la etapa escolar conlleva a varios desordenes debido a la presencia de golosinas y poco asesoramiento paterno, por eso, es de suma importancia poder determinar estrategias para que los niños puedan cumplir con un sano proceso gastronómico.

Según el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), 1 de cada 3 niños en edad escolar tiene sobrepeso u obesidad. Los especialistas coinciden en que la alimentación saludable debe ser un hábito constante. Tiene que ser variada, equilibrada y distribuida en cuatro comidas, agregando un snack saludable como colación.

Katja Rowell, médica general y especialista en alimentación infantil, comentó para The New York Times que “muchos niños, de todas las edades, tienden a seguir un patrón de crecimiento particular que implica “engordar” antes de aumentar su altura”.

Comer sano desde niño ayuda a desarrollar una mejor capacidad intelectual Foto: Pixabay

Dieta equilibrada

La nutricionista Daniela Natale, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición, dio una serie de consejos por lo que según ella tienen que contener las comidas. las viandas escolares. “Siempre que sea posible, deben contener frutas, verduras, cereales integrales y alguna porción de carne. En ocasiones, puede colocarse una porción de tarta de vegetales o algún sándwich bien completo. Siempre incluir una fruta de postre y una botella de agua.

La especialista indica que para poder cubrir los requerimientos nutricionales una de las comidas principales del día puede hacerse en base de algún hidrato de carbono, como pastas, arroz, u otros cereales como maíz o quinoa, y la otra a base de proteínas, como pescados, carne o pollo, siempre acompañadas de verduras.

Recomendaciones

· Como postre, es ideal una fruta diferente por día.

· Es fundamental elaborar las viandas un día antes.

· Para conservar los alimentos, usar envases que cierren de manera hermética y guardarlos dentro de loncheras térmicas bien higienizadas.

· Enseñarles a los niños a no apoyar nunca la lonchera en el piso y si hay heladera en el colegio, guardarla allí hasta la hora del almuerzo.

· Utilizar bolsas de cierre hermético y materiales impermeables para envolver la comida e impedir el pase de humedad.

· Utilizar packs refrigerantes o bien conservadores si queremos enviar alimentos que necesitan frío y el colegio no cuenta con heladera.

· Si la escuela cuenta con heladera, también se pueden incorporar lácteos o aderezar las ensaladas o enviar mayonesa o kétchup.