Horóscopo de hoy: martes 3 de mayo para cada signo del zodiaco

Aries

Sigue trabajando al ritmo que vas porque tendrás cambios muy positivos en el plano profesional. Trata de administrar mejor tu dinero. En el amor, te llegarán noticias de un gran amigo que está muy lejos y que estará cerca más pronto de lo que te imaginas.

Tauro

Los problemas por los que venías atravesando en el plano laboral poco a poco se han resuelto. Ten un poco de paciencia y tolerancia con tus compañeros. En el amor, trata de bajarle dos al carácter porque no todos están dispuestos a soportarte.

Géminis

Te ofrecen una oportunidad laboral que debes escuchar y colocarla en la balanza. Viene con muy buenas perspectivas y además con mejoras económicas. En el amor, deja el pasado atrás y date la oportunidad de salir con esa persona que te quiere conquistar.

Cáncer

Tus superiores están muy contentos con el trabajo que has realizado para lograr sacar los negocios. Tus finanzas van a mejorar considerablemente. En el amor, si eres prudente al comunicar lo mal que te sientes por ciertas escenas de celos podrás mejorar tu relación de pareja.

Leo

Tienes que mantener la calma en esa reunión que convocaste para resolver el mal ambiente laboral que hay en tu empresa. Necesitas que las cosas mejoren para tener mejores dividendos. En el amor, tu vida social está un poco agitada y eso es bueno para que olvides el pasado y te des la oportunidad de mirar a otras personas.

Virgo

Los cambios que vienen en el plano profesional te pondrán a valer como una ejecutiva de alto nivel. Aprovecha esa buena racha. En el amor, las responsabilidades laborales no te dejan tiempo para dedicarle a tu pareja. Saca el tiempo de donde no lo tienes para reconciliar a ese hombre.

Libra

Tienes que hacer muchos cambios en el terreno laboral, comenzando por organizarte y planificar nuevas estrategias de negocio. En el amor, es el mejor momento para hablar de compromiso y de futuro con tu pareja porque se sienten consolidados. Aprovechen.

Escorpio

Te sientes preocupada porque los negocios no están prosperando como esperabas. Tranquila que las cosas van a mejorar con el tiempo y esta será una etapa más superada. En el amor, reúnete con la familia, necesitan mucho de tu apoyo y tus consejos.

Sagitario

Tienes nuevos proyectos de trabajo que debes buscar la mejor estrategia para sacarlos adelante y lograr los dividendos que mejorarán tu economía. En el amor, no te metas en los problemas familiares de tu pareja. Deja que él resuelva para que no te llenes de cargas negativas.

Capricornio

No bajes la guardia en el trabajo, hay mucha gente que no le gusta cómo has crecido y la confianza que te tienen tus superiores. En el amor, conocerás a alguien con el que tendrás no solo conexión, sino que pondrá a latir tu corazón. Disfruta esta segunda oportunidad.

Acuario

Las estrategias que vas a plantear en una reunión serán bien recibidas por tus jefes, tanto que delegarán en ti varios proyectos. En el amor, eres un agente libre y eso te da la posibilidad de salir de la rutina y tener una vida social maravillosa. Aprovéchala para que conozcas a la persona que sueñas.

Piscis

Tienes que ser más flexible con el equipo de trabajo porque necesitas que los proyectos avancen y tu carácter no deja que el grupo tenga buena disposición. En el amor, dale una segunda oportunidad a tu pareja, recuerda que lo qué pasó no es solo su culpa, tú también pusiste el granito de arena.