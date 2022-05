Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 6 al 8 de mayo del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Tendrás un fin de semana de muchas alegrías y buenas noticias, estás en tu mejor etapa y más porque te sientes enamorado. Saldrás de paseo y tendrás una cena con amigos. Visitas al médico para un chequeo de tus hormonas y nervios, te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones. Un amor prohibido se encuentra alrededor tuyo, pero recuerda que tú mereces una pareja solo para ti y no para compartir.

Tendrás problemas en el trabajo, pero trata de no darle tanta importancia. Sigue con la dieta y olvídate de las pastillas, es mejor lo natural. En el Día de las Madres, a tu mami le encantaría un regalo hecho por ti y una convivencia con toda la familia, un viaje o un anillo. Las mamis del signo de Aries son muy protectoras y quieren a todos sus hijos junto a ella. Tus números de la suerte son el 15 y el 26.

Tauro

Estarás analizando un cambio de trabajo y casa, pero recuerda que tu signo es muy determinante en tus decisiones para bien en tu vida. Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas. Ya no querrás vengarte de esa persona que te hizo mucho daño, es mejor olvidar y recuperar tu tranquilidad emocional. Cuídate de los dolores de cadera y huesos, recuerda que son tu punto débil.

Ten cuidado con los chismes entre amigos, recuerda no contar todo y ser más discreto. En este Día de las Madres, el regalo ideal para las mamis Tauro es un ramo de flores y recibir todo el amor de la familia y en especial de sus hijos, además de que les emociona estrenar ropa ese día. Tus números de la suerte son el 12 y el 40. A los que están cumpliendo años les va a llegar una sorpresa que les dará mucha alegría.

Géminis

Saldrás de viaje por cuestiones de trabajo, pero va ser un viaje exprés de mucho provecho. Recuerda tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja para que ese amor no se enfrié. Recibes un dinero extra por una deuda del pasado. Cámbiate de casa y vete a vivir cerca de tus papás. A las mamis de signo géminis, les encanta estar con sus hijos en un lugar lleno de música y que mejor regalo que todos estén felices y sin rencores.

Otros regalos ideales es un bonito vestido que este a la moda y un perfume. A los que están solteros, llegará el amor verdadero que tanto estaban esperando y será el signo Acuario o Libra. Cuídate de los dolores de estómago o intestino, por favor come más saludable y sigue con tus estudios los fines de semana para estar mejor preparado. Tus números de la suerte son el 3 y el 19.

Cáncer

Sales de viaje por cuestiones de trabajo este fin de semana, pero aprovecha el tiempo para divertirte. Habla claro con tu pareja y dile todo lo que sientes y verás que así estarás más tranquilo. Terminas con amistades tóxicas y eso renueva tu energía. Aprende a seleccionar con quien convives. Paga tus deudas, recuerda que el dinero que debe uno es una obligación, eso te ayudará a liberar la mala energía. Estos días llega un amor y será fugaz. Tus números de la suerte son el 7 y el 18.

Cuida de tu familia porque tú eres el pilar de ellos. Cuídate de los dolores de estómago y cintura. A las mamis Cáncer les encantaría estar con sus hijos en un lugar de playa para disfrutar de la familia, y su regalo ideal es algo relacionado con lo espiritual o un reloj, ya que les gusta llegar a tiempo a todas partes.

Leo

Inicia el fin de semana con buena actitud y retoma el ejercicio. Te recomiendo que estos días salgas a caminar para que experimentes el bienestar de la naturaleza. Deja los celos a un lado y trata de controlar ese impulso que solo te causa problemas. El sábado te irás de fiesta y verás amigos que hace mucho no veías. Tramitas tu permiso de migración o residencia. No seas rencoroso y no guardes tanto dolor para que tu energía positiva crezca.

Sentimentalmente, eres fuerte y eso hace que siempre tengas la respuesta correcta a los consejos. Sigue tu curso de meditación o yoga, eso te hace más espiritual. Tus números de la suerte son el 5 y el 23. Para el Día de las Madres, a las mamis Leo gustaría un regalo relacionado con la joyería o un tratamiento en un spa, ya que siempre les gusta verse de lo mejor.

Virgo

Tendrás un viernes de mucha suerte en cuestión de recompensa monetaria, te pagan una deuda y te dan un bono. Ten cuidado con las envidias y no cuentes tus planes de cambios de casa. Tu signo siempre busca estar con su pareja y familia para vibrar a una elevación espiritual, por eso es muy importante la unidad con tus seres queridos. Tomas un curso el sábado para actualizar toda tu papelería de migración y el domingo analizarás un cambio de look.

No lo pienses más y vende tu carro, y cómprate uno nuevo, eso ayuda que tu mentalidad tenga un nivel más superior. Tus números de la suerte son el 21 y el 33. En el Día de las Madres, a las mamis les encantaría de regalo que sus hijos sean felices y convivir con todos en una comida. Otro regalo ideal sería algo relacionado con un celular o invitarla de viaje.

Libra

Amigo Libra, este viernes va a ser un día de suerte en tu vida, ya que vendrá la oportunidad de un crecimiento laboral y económico, ese día no comentes nada de tus proyectos a futuro para que no te los salen. En el Día de las madres, a las mamis libra les encantaría de regalo un viaje junto a toda la familia y algo relacionado con zapatos y vestidos, que es algo que les encanta.

Eres muy buena persona, es una cualidad de tu signo, pero no dejes que abusen de ti tus amistades. Llega un dinero extra para pagar unas deudas. Rompes con tu pareja por problemas de celos, pero conocerás a personas muy compatibles contigo y eso te hará sentir muy feliz. Recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que siempre buscas estar en pareja, pero ya es tiempo de formar una familia. Tus números de la suerte son el 27 y el 38.

Escorpio

Viernes de suerte para tu signo en cuestiones de juegos de azar con los números 2 y 16. Realizarás ya el cierre de contratos que tenías en planes, pero recuerda amigo Escorpión que necesitas capacitarte más en lo profesional y tomar un curso los fines de semana aprovecha tu tiempo. Eres muy terco en cuestiones amorosas y a veces ese amor no es para ti y es mejor cerrar ese círculo; es tiempo de avanzar. Te compras un celular y decides cambiar el plan de pagos.

Te pide prestado un familiar. Sigue con la dieta y ejercicio, pues tú eres un signo vanidoso y siempre te gusta verte bien. Domingo de comunicación espiritual y estar en paz. A las mamis Escorpión en su día les encantaría recibir de regalo un celular o una computadora. Aunque lo ideal para ese día es pasarla junto a toda la familia en una comida.

Sagitario

Un día de cambios positivos se vendrá este viernes a tu vida, recuerda que hay tiempo para todo y llegó el momento para crecer económicamente y dejar la indecisión a un lado. No te desveles tanto, ese tiempo ya no vuelve. No te pongas nervioso por situaciones que no puedes controlar, tu signo es fuego y le afecta todo lo que está a tu alrededor. Aprende a soltar problemas que no son tuyos, te vas de fiesta este sábado y la vas a pasar de lo mejor.

Recuerda siempre estar consiente de tus deudas y no comprar por comprar. El domingo quédate en casa arreglando tu jardín. Tus números de la suerte son el 13 y el 40. En el Día de las Madres, las mamis sagitario son muy alegres, les encanta pasarla junto a sus hijos cantando en una fiesta con muchos invitados y que ella sea solo la festejada. Regálale un perfume o joyería.

Capricornio

Tendrás muchas juntas de trabajo este viernes, pero dale un cambio positivo a tu vida laboral, recuerda que la característica de tu signo es ser muy organizado y siempre tener la respuesta correcta a los problemas. Cuidado con los amores del pasado, no caigas en esa situación de crisis amorosa otra vez. Cuídate de los dolores de garganta, haz ejercicio y deja el cigarro. Compras ropa nueva, tu signo le gusta verse bien.

Tus números de la suerte son el 19 y el 20. Eres muy compatible con los signos de Aries y Libra en todos los sentidos. Trata de no tomar mucho alcohol este fin de semana. Para el Día de las Madres, a las mamis capricornio les encanta mucho vestirse de lo mejor y las bolsas de marca son su debilidad, así que trata de consentirla con esos regalos y procura estar en la reunión con todos sus hijos.

Acuario

Fin de semana para estar con todas las mejores vibras alrededor tuyo, recuerda que los acuarios tienen el pensamiento muy fuerte y siempre llega lo que desean. Te invitan a tomar un curso de ventas y relaciones públicas, así que aprovecha todo lo que llegue a tu vida. Eres muy impulsivo en tu vida amorosa, por eso las relaciones nuevas no duran mucho, te recomiendo que estés un tiempo solo hasta que llegue el verdadero amor.

Tus números de la suerte son: el 30 y el 41, trata de poner tu día de nacimiento junto con los números para que personalices tu suerte y apuéstale al color rojo. Para las mamis acuario este en el Día de las Madres les encanta estar junto a todos sus hijos y tener una fiesta muy alegre, un buen regalo sería un celular nuevo, un anillo o de preferencia un reloj, ya que eso les encanta.

Piscis

Piscis tendrás un viernes lleno de buenas energías para crecer más en tu vida profesional, así que trata de buscar nuevas oportunidades de trabajos que se te van a dar sin problemas. Este fin de semana andarás muy confundido entre dos amores y eso te va a dejar muy pensativo, no te estreses y deja que los sentimientos te indiquen con quien quedarte en tu vida amorosa.

Arreglas trámites para un curso de idiomas los sábados. Tus números de la suerte son el 8 y el 19. Sales de viaje para visitar a la familia. Las mamis Piscis les encantaría que en el Día de las Madres les regalen algo para su casa, tal vez una recámara, muebles para la cocina, pero les encanta estar con sus hijos. Recuerden que a ellas siempre les da por llorar este día, el sentimiento les gana, traten que se la pasen bien en su celebración.