Estos son 5 beneficios que trae hacer lectura en voz alta

La lectura es una de las actividades que más beneficios trae consigo, no sólo para la salud mental si no que también ayuda a reducir el estrés, frenar el deterioro cognitivo, mejorar el sueño y ampliar nuestro conocimiento, entre otras cosas. Lo que mucha gente no sabe es que realizar este ejercicio es bueno no solo cuando se lee para sí mismo, sino que también hacerlo en voz alta.

De acuerdo con un estudio realizado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale (EE.UU.) y publicado en la revista Social Science & Medicine, leer libros puede aumentar nuestra vida útil y aquí te contamos algunos de los beneficios que tiene leer en voz alta:

Ayuda a tener un mejor desarrollo cognitivo

Leer en voz alta ayuda mucho a los niños y adolescentes, pues esto permite tener un mejor desarrollo cognitivo y además también sirve para establecer vínculos afectivos y canales de comunicación que seguirán activos cuando los niños ya sean capaces de leer de forma autónoma y durante toda su vida.

Aumenta la capacidad de concentración

A diferencia de ver televisión o escuchar la radio, leer en voz alta promueve un desarrollo más lento de los eventos e ideas, por lo que requiere, en ocasiones, mucha más concentración.

Ayuda a demostrar emociones

A su vez, leer en voz alta ayuda a que las personas puedan explorar sus emociones más a fondo y así lograr aceptar sus propios sentimientos, pues sirve para adentrarse en las historias y desarrollar mucha más empatía.

Establece conexiones entre lo oral y lo escrito

Cuando una persona o niño escucha la lectura de palabras en voz alta, comienzan a ver cómo las palabras impresas están estrechamente relacionadas con las palabras habladas, reconociendo cosas como la pronunciación de algunas palabras y la entonación gracias a las tildes o uso de los signos de puntuación.

Fortalece la cognición

Un libro que llame mucho la atención expone a todos a un lenguaje sofisticado, amplificando su vocabulario a la hora de hablar, también.