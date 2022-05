Más ejercicio equivale a mejor desempeño en la cama. Hacer ejercicios indudablemente ayuda a mejorar tu figura y moldear tu cuerpo, además de combatir el aumento de peso y reducir el estrés.

Pero, te comentamos otra de sus maravillas: Ayuda a mejorar el desempeño sexual en la cama, tanto en hombres como en mujeres, y hace que tengas una relación más plena y con mayor disfrute.

Despierta la excitación

Las personas que practican ejercicios se excitan más y mejor, explica Omer Faruk Karatas, investigador de la Universidad Faith, Turquía. En las mujeres ayuda a mejorar el flujo sanguíneo en el clítoris y de esta forma potenciar su función sexual.

7 razones por las que querrás hacer ejercicios antes de tener sexo

Eleva los niveles de testosterona

Alex Galeth, entrenador personal de la National Academy of Sports Medicine, apunta que los hombres que se ejercitan elevan la cantidad de esta hormona, encargada de generar placer. Además de que los mantiene con más energía para los encuentros sexuales.

Contra la disfunción

Por su parte el estudio de la Universidad Emory, Reino Unido, apunta que el ejercicio incrementa las posibilidades de una mejor función eréctil en los hombres de entre 18 y 40 años.

Eleva el deseo

Linda De Villers, sicóloga clínica y profesora adjunta en la Pepperdine University, comprueba con base en uno de sus estudios que el ejercicio realizado en forma regular aumenta el deseo sexual y facilita la capacidad para alcanzar el orgasmo en las mujeres.

Adiós al agotamiento y los calambres

El ejercicio mejora el rendimiento sexual también desde el lado de la autoestima, si te sientes mejor con tu cuerpo dejas de preocuparte por los pequeños detalles. Con ejercicios contantes en el gym dile adiós a los calambres en las piernas, dificultades con la respiración y la fatiga general.

Cindy Meston, directora de The Sexual Psychophysiology Laboratory de la University of Texas at Austin, asegura que después de hacer ejercicio los cuerpos de las mujeres responden más rápido y más intensamente a contenido sexual, su deseo es mucho más intenso.