¡Tú cabello te lo agradecerá! Las tendencias en color que debutarán este verano 2022

Para las mujeres nuestro cabello es todo y puede hacernos sentir muy bien con nosotras mismas. Pero, ¿qué ocurre cuando luce insignificante y no nos genera nada? En ese caso lo mejor es renovarse, cambiar de estilo y verte de manera distinta. Por ello, Camilo Mideros, director oficial de maquillaje y peinado de certamenes de belleza, nos brindó sus más valiosos consejos para lucir espectaculares en momentos especiales.

Adoptar un nuevo corte de cabello puede sonar tan fácil como asistir con tu estilista de cabecera y pedir algo novedoso. Sin embargo, esta tarea conlleva mucho más que una simple petición, ya que abarca un gran número de conocimientos y técnicas para lograr el corte perfecto, así nos explica Camilo.

Camilo Mideros antes de empezar con su trabajo entabla una comunicación que inmediatamente te hará sentir en total confianza. Todos quienes pasan por sus manos salen satisfechos. Él solo se enfoca en resaltar la belleza y en lograr que la imagen de cada cliente sea la más adecuada.

El cambio siempre es bueno

La idea de cambiar de look es para renovarnos, vernos distintas, más lindas y sentirnos más confiadas. Un corte de pelo puede favorecer nuestra piel, realzar nuestros ojos, o beneficiar nuestro rostro.

La moda influye mucho en nuestro estilo y, como la moda cambia, también lo hacen los cortes de cabello y los estilos. Está bien ser fiel a uno con el que te sientas linda y cómoda pero también está bueno renovarse experimentar y probar nuevos estilos.

PASO A PASO

Un diagnóstico, el primer paso

Camilo tiene la destreza y habilidad para embellecer, resaltar y potenciar los rasgos estéticos de las personas, pero esto solo se consigue a través de un profundo análisis de todos los factores que influyen para alcanzar la armonía, equilibrio y personalidad de un nuevo look.

Con un diagnóstico de color define el porcentaje de canas que tiene su clienta, el tono de la base natural de su cabello, color y que tipo de técnica va a manejar.

Yo creo colores, y lo hago según tu tono de piel y otros factores que me permitan elegir el tono adecuado que voy a aplicar. — Camilo Mideros, director oficial de maquillaje y peinado de certamenes de belleza.

Cambiar de look no implica ser drástica. Lo mejor es ir a Camilos Mideros peluquería, un lugar de confianza y explicar qué es lo que quieres cambiar y qué es lo que buscas. Puede sonar exagerado pero un cambio de look puede llevarte a un cambio de vida. Al ver las cosas de otra manera, a sentirte mejor contigo misma, a demostrar confianza y seguridad, a mejorar tus relaciones y a abrirte a cosas nuevas.

¿Por qué entonces no animarte a cambiar? No te contengas por miedo a lo que dirán los demás, es muy importante que te sientas linda, cómoda y confiada para que los demás capten eso de ti también.

¡Tú cabello te lo agradecerá! Las tendencias en color que debutarán este verano 2022

Si es la primera vez que te cambias el color de tu cabello, piensa que el cambio de look no tiene por qué ser radical. Puedes optar por uno o dos tonos más claro o más oscuro de tu color natural. O incluso apostar por las mechas babylights, reflejos extremadamente suaves, seleccionando tonalidades muy similares a la de tu cabello original. Siempre enfocados en el diagnóstico previo. — Camilo Mideros, director oficial de maquillaje y peinado de certamenes de belleza.

Decoloración, el segundo paso

El método que utilizó Camilo fue las mechas Air Touch que consisten en separar el cabello con el aire frío del secador. La técnica ‘wise diamond’ y ómbre tridimensional crea un cabello ligeramente aclarado que luce con un aspecto natural como aclarado por el sol, con tonos más claros en las puntas sin perder su base natural.

Matizado de cabello

Este paso es fundamental para lograr el equilibrio perfecto de color.

Hubo una decoloración hasta una altura seis y lo dejó actuar por una hora y media. — Camilo Mideros, director oficial de maquillaje y peinado de certamenes de belleza.

Camilo mezcló los colores y lo aplicó en un mechón de muestra para obtener un mejor diagnóstico y darle esa seguridad a sus clientes.

Un tratamiento que le da vida a tu cabello

El bótox capilar actúa como un reponedor de la masa capilar, reparando los daños causados por distintos procesos químicos. Te lo puedes realizar pasando un mes y los resultados serán maravillosos.

Botóx de ácido hilurónico y colágeno, nutre y da brillo al cabello. Se lo trabaja con una luz fotónica de tres colores, la azul ayuda para expandir la cúticula del cabello, la luz roja ayuda al crecimiento y la luz verde es para dejar con más brillo el cabello. — Luis Gonzáles, experto.

El truco final de un look perfecto

Finalmente, el corte ideal en esta ocasión fue una perfilación del cabello ya que existía mucho volumen y cortar en capas o grafilado es totalmente erróneo, así lo asegura el experto, Camilo Mideros.

Consejos para cuidar tu nuevo look en este verano

La técnica que empleo Camilo no daña el cabello, debido a que se somete a una decoloración. Además, no requieren de muchos cuidados y si lo prefieres puedes acudir a un retoque tres o cuatro meses después de la aplicación.

Es importante tomar en cuenta que si te vas a la playa o a la piscina cuides tu cabello del fuerte sol, del cloro del agua y lo mantengas hidratado. No está de más que apliques una mascarilla hidratante en tu melena al menos dos veces por semana. El acondicionador, los aceites de argán y champús sin parabenos se convertirán en tus mejores aliados.

