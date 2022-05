Grafología e hipnosis: sus beneficios psicológicos, expertos nos ayudan

Existen muchas herramientras derivadas de la psicología que pueden ayudarnos a canalizar nuestras emociones, negativas o positivas, pero reales. Cuando eramos niños no podíamos ponerlas en palabras si estabamos tristes, alegres, ansiosos, enojados, etc. Sin embargo, hoy en día existen varios tratamientos oportunos que nos brindan esa ayuda para buscar estabilidad psicológica y emocional.

Charlamos con dos expertos del Centro Terapéutico Ikigai, Cintya Freire, experta en Grafología y Mauricio Posso, experto en Hipnoterapia, los mismos que despejaron muchas dudas entorno a estas ramas de la psicología y además nos invitan a cuidar de nuestra salud emocional.

La grafología como tal existe desde hace algo más de cien años. Sin embargo, la creencia en la relación directa entre el carácter de una persona y su escritura viene desde tiempos muy antiguos.

Con la grafología podemos dar apoyo terapéutico centrándonos en el bienestar del ser, permite analizar los siguientes aspectos:

A través de los rasgos de su escritura, lo que incluye su y caligrafía tiene por objeto descubrir y conocer el carácter y la personalidad humana y evidentemente de su parte emocional, así como también de otras formas de expresiones gráficas.

De aquí que la grafología es tomada como una herramienta de análisis prácticamente una radiografía de la personalidad del yo social, pero también es un comodín y mejora en estos aspectos antes mencionados.

En el análisis de la firma y la rúbrica se diseccionan varios aspectos como si es simple y directa, si se tacha el nombre, si se rodea o si se incluye un punto final. Cada característica tiene en grafología un significado, como los ejemplos siguientes:

Existen muchos puntos que debemos tener en cuenta, por ello se recomienda realizar el análisis de la escritura a través de un profesional.

La hipnosis busca trabajar en el inconsciente que es donde los seres humanos tenemos todos nuestros programas, creencias, experiencias, fijaciones o traumas.

El apoyo es muy amplio puesto que va desde mejorar autoestima o empoderamiento hasta tratar:

La hipnosis no duerme al consultante, solamente cambia su estado de conciencia. La hipnosis no manipula, el cerebro humano tiene mecanismos de defensa que no permiten la manipulación o el ingreso de programas que no sean para beneficio de la persona.

— Mauricio Posso.